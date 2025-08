DIRETTA | Calciomercato Juventus: addio Vlahovic e Miretti, ecco Hjulmand – Le news del 3 agosto

Calciomercato Juventus, a seguire tutte le notizie in diretta della giornata di oggi 3 agosto. Domenica rovente per i bianconeri

L’amichevole pareggiata ieri contro la Reggiana col risultato di 2-2 ha confermato che qualche ritocco da fare c’è, eccome, prima dell’inizio del campionato. Ci sono ancora dei separati in casa e delle falle evidenti, motivo per cui sia a livello mentale e motivazionale che a livello prettamente tecnico e tattico la Juventus deve correre ai ripari.

Il calciomercato non si ferma nemmeno di domenica, ecco le news ora per ora.

Ore 8:18 – Hjulmand ha detto sì alla Juve, ma la Gazzetta ricorda come lo Sporting CP chieda 60 milioni. Miretti potrebbe salutare direzione Napoli.

Ore 8:18 – La prima pagina della Gazzetta dello Sport recita Diavolo Vlahovic: in bianconero è di troppo, un gol in amichevole per Max Allegri. Serve però trovare l’accordo economico tra i club, e non è facile.

Ore 7.45 – La partita di ieri contro la Reggiana ha evidenziato parecchi limiti a livello difensivo. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’obiettivo dei bianconeri è quello di vendere Kelly, Rugani e Djalò e rinforzare il reparto arretrato che quanto meno ha ritrovato Bremer dopo il lungo infortunio.