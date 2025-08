DIRETTA | Calciomercato Juventus, Neymar bianconero e addio Douglas Luiz: le news del 4 agosto

Diretta calciomercato Juventus: ecco tutte le news del 4 agosto che coinvolgono i bianconeri. Dalla suggestione Neymar all’addio di Douglas

La Juventus è in ritiro in Germania dove preparerà la prossima stagione. Ma è momento di calciomercato e le notizie si rincorrono in maniera importante. Ecco la diretta aggiornata di tutto quello che sta succedendo in queste ore

09:37: Il Manchester United, secondo le informazioni di Sascha Tovalieri, ha deciso di scaricare Hojlund e lo vorrebbe inserire nell’operazione che potrebbe portare Ekitike in Inghilterra.

Ore 9:00: Il Nottingham sta provando a chiudere per Douglas Luiz: il giocatore della Juventus è in uscita e ci sono possibilità che le cose possano andare in porto, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Ore 8:30: dal ritiro ha parlato Bremer. E a specifica domanda su Neymar ha risposto in questo modo.