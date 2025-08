Koopmeiners accetta la proposta: stravolto il mercato della Juventus

Il centrocampista olandese sblocca le mosse di Comolli per il centrocampo: il primo indizio non è tardato ad arrivare

Tra le note negative della Juventus della scorsa stagione, Teun Koopmeiners è uno dei calciatori che non può non essere cerchiato in rosso. Acquistato per 59 milioni di euro complessivi dall’Atalanta, il centrocampista olandese ha faticato tantissimo a trovare una collocazione tattica precisa, prima con Thiago Motta e poi con Tudor.

Abulico, fuori dal gioco e impacciato prima nelle gambe e poi nella testa, il classe ’98 è chiamato alla prova del nove. Altre prestazioni negative rappresenterebbero un autentico punto di non ritorno ponendo le premesse per una rottura al momento neanche ipotizzata.

Del resto Tudor punta molto sulle qualità di Koopmeiners ed è convinto – grazie ad una preparazione adeguata – di recuperare il ragazzo sotto tanti punti di vista. Il tempo dei ‘vorrei ma non posso’ è però scaduto da tempo per l’ex pupillo di Gasperini al quale il tecnico bianconero sta provando a ritagliare una nuova veste tattica che, se confermata, potrebbe incanalare il mercato della Juventus in una direzione ben precisa.

Juventus, Koopmeiners e la variabile tattica: la soluzione accontenta tutti

A tal proposito, l’amichevole contro la Reggiana ha portato in dote non poche indicazioni (con annesse critiche). Una delle novità più interessanti ha riguardato proprio Koopmeiners, schierato al fianco di Locatelli nel centrocampo a due disegnato da Tudor. Test fine a sé stesso o variabile tattica da proporre anche in gare ufficiali? Sarà solo il tempo a dirlo, fermo restando che anche nelle scorsa stagione, benché soltanto in situazioni emergenziali, l’olandese ha arretrato il suo raggio d’azione.

Il motivo è piuttosto semplice da intuire. Meno esplosivo rispetto ai tempi dell’Atalanta, il gioiello nato e cresciuto nelle giovanili dell’AZ non dovrebbe saltare l’uomo con la velocità tipica del trequartista, ruolo che comunque predilige e ha ricoperto in quel di Bergamo e per una parte consistente del suo primo anno sotto la Mole. Da qui ad analizzare i possibili riflessi in chiave mercato il passo è breve.

Con un Koopmeiners finalmente rodato e funzionale a centrocampo, Comolli potrebbe anche decidere di ripiegare su un calciatore diverso tra i papabili acquisti in attacco andando alla ricerca di un mediano box to box come Fofana del Milan o Bissouma del Tottenham, ad esempio, piuttosto che su un ‘palleggiatore’ come André. Ragionamenti al momento solo ipotetici ma che potrebbero orientare le strategie della ‘Vecchia Signora’ in una direzione piuttosto che nell’altra.