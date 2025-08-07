Altro sgarbo al Torino, alla Juve al posto di Weah: Tudor non vede l’ora

Colpo da urlo, la dirigenza bianconera prepara l’ennesimo scippo al Torino di Cairo: ecco il nome in cima alla lista di Comolli

La Juventus guarda con ottimismo al futuro. Un futuro fatto di campo, di risultati diversi rispetto a un passato al quale i tifosi bianconeri sono stati abituati. Con Igor Tudor in panchina, però, qualcosa sembra in fase di cambiamento. Perché la Vecchia Signora, oggi più che mai, vuole tornare a vincere.

Lo step più importante, in questo momento, si chiama calciomercato. Ed in particolar modo la questione cessioni che, ad ogni modo, darà modo al dg Comolli di muoversi più agevolmente verso le ultime trattative in entrata prima che la sessione estiva chiuda ufficialmente il prossimo 1 settembre. L’addio di Dusan Vlahovic è ormai in lista, non è ancora chiaro se alla fine il Milan – il club in questo momento in pole position – proverà in maniera concreta a farsi avanti per regalare a Massimiliano Allegri la punta classe 2000.

A centrocampo è altrettanto chiaro come il nome di Douglas Luiz sia destinato a salutare Torino in tempi breve, con la Premier League – e recentemente soprattutto il Nottingham Forest – come possibile destinazione per il giocatore brasiliano, che non si è mai ambientato del tutto nel calcio italiano. Una delle situazioni invece ormai ‘risolte’ riguarda Timothy Weah che già da diverse settimane pareva in rampa di lancio per lasciare Torino: e così è stato.

Post Weah: l’erede è già a Torino

Il 25enne americano, arrivato alla Juve due anni fa dopo l’esperienza al Lille, ha scelto l’Olympique Marsiglia per proseguire la sua carriera. E la Vecchia Signora, dopo aver detto addio ad Alberto Costa, è ora focalizzata sulla ricerca di un rinforzo in quella zona del campo. A sorpresa, potrebbe arrivare dalla Torino granata.

Wilfried Singo potrebbe essere la soluzione ideale per Igor Tudor che vuole un giocatore di corsa e che sia già pronto per il calcio italiano. Il 24enne ivoriano, grande protagonista con il Toro, è da anni uno dei migliori laterali in Serie A ma non sarà facile, come consuetudine, trattare con Urbano Cairo. Il contratto di Singo con la società granata scadrà il 30 giugno 2028 e ad oggi il Torino chiederebbe non meno di 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Un esborso economico importante, attutito in buona parte dalla cessione di Weah al Marsiglia. Il classe 2000, cresciuto nelle giovanili granata, sarebbe l’ennesimo ‘scippo’ dei bianconeri al Torino come già accaduto in passato, tra gli altri, con Ogbonna e Bremer. Singo – 200 presenze tra i professionisti in carriera – nell’ultima stagione ha racimolato 35 apparizioni con anche 3 gol e 3 assist all’attivo.