DIRETTA Calciomercato Juventus: Tonali arriva con lo scambio, Kolo spinge | Le news dell’8 agosto

Diretta calciomercato Juventus: il sogno Tonali può diventare realtà in questo modo. E Kolo Muani vuole solo i bianconeri. Le notizie di oggi, venerdì 8 agosto

Si entra, forse, vista la fase di stallo che si è vissuta fino al momento, nelle ore calde del mercato. La Juve deve accelerare i tempi perché è in ritardo. Lo sanno tutti, anche Comolli che, a quanto pare, ha rotto gli indugi per Tonali. Ecco tutte le notizie di oggi.

09:50 – La Juve ha trovato un accordo con Hjlamand sulla base di un contratto di quattro anni a 3 milioni di euro. Ma lo Sporting vuole chiudere la questione, almeno per ora, incassando tutta la clausola di 60 milioni di euro.

09:00 – Kolo Muani spinge, vuole solo la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina l’attaccante del Psg non accetterebbe altre destinazioni. La trattativa è nella fase calda.

8:30 – Il sogno della Juventus è Tonali: la Juve lo vuole prendere con lo scambio. Vlahovic in Premier e non solo. Qui i dettagli.