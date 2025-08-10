Scambio più 10 milioni di euro: la Juve chiude l’affare

La trattativa sblocca definitivamente le mosse di Comolli e il mercato bianconeri: svelati tutti i dettagli dell’operazione

Concentrata sull’importante amichevole in programma contro il Borussia Dortmund, le attenzioni della Juventus sono inevitabilmente rivolte anche alle manovre di mercato. Con la zavorra delle mancate cessioni che al momento ostacolano i piani bianconeri, Comolli non è ancora riuscito a dare il guizzo decisivo per completare un organico ancora incompleto.

Le gatte da pelare non sono poche e il tempo comincia a stringere. Benché continui ad ostentare una calma per certi aspetti olimpica, lo stesso Tudor è consapevole della necessità di ritoccare la rosa, a cominciare dai diversi calciatori che permetterebbero di fare cassa. Ma né sul fronte Vlahovic – inscindibilmente legato ai risvolti della telenovela Kolo Muani – né sulla possibile cessione di Nico Gonzalez sembrano trapelare novità concrete almeno nell’immediato.

Parzialmente diversa è invece la situazione riguardante Douglas Luiz che, nonostante le scuse per essersi presentato con diversi giorni di ritardo rispetto all’inizio del ritiro, è sempre fuori dal progetto tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus, scambio con Douglas Luiz: cosa manca per il via libera definitivo

Come ormai noto, la priorità dell’ex centrocampista dell’Aston Villa sarebbe quella di ritornare in Premier League. Ma se l’offerta dell’Everton non convince la Juventus, il Nottingham Forest è pronto a cambiare obiettivo, orientando le sue attenzioni su Musah. Ecco perché non è escluso che possa ritornare in auge l’interessamento del Fenerbahçe che, stando a quanto trapela dalla Turchia, sarebbe intenzionato a fare sul serio.

Stando al portale Sportmanset, infatti, sarebbe arrivato il via libera da parte della dirigenza del club turco allo scambio Douglas Luiz-Amrabat, con un conguaglio da 10 milioni a favore della ‘Vecchia Signora’. Subodorata da qualche giorno, la tentazione legata all’incrocio di manovre tra le due compagine sull’asse Istanbul-Torino, dunque, sarebbe entrata definitivamente nel vivo.

Tuttavia, va ricordato un dettaglio non trascurabile: almeno per il momento, il brasiliano della Juventus non ha ancora sciolto le riserve, comunicando la sua decisione. Un passaggio di cruciale importanza visto che Amrabat avrebbe già abbracciato con un certo entusiasmo la causa bianconera. Che per Douglas Luiz si possano clamorosamente aprire le porte del campionato turco? Quella che fino a poche ore fa sembrava configurarsi come una pista ormai abbandonata, potrebbe regalare nuovi clamorosi colpi di coda con sorprese importanti dietro l’angolo. Vi terremo aggiornati.