Juventus e Inter spalle al muro: Sancho sceglie un’altra big europea

L’offerta inaspettata riapre un nuovo capito sulla vicenda legata all’esterno inglese: tutte le condizioni sul tavolo

Reduce dai segnali positivi messi in mostra nella trasferta di Dortmund nel corso dell’ultima amichevole – che ha portato in dote non poche indicazioni per Tudor – la Juventus può guardare ai prossimi impegni con rinomate certezze. Con la prossima sfida contro l’Atalanta nel mirino, i bianconeri sono sempre concentrati in sede di calciomercato per completare l’organico.

Inutile ribadire come il tema cessioni stia rappresentando un vero e proprio boomerang per le mosse di Comolli. Fino a questo momento, i vari Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Vlahovic frenano l’incedere della ‘Vecchia Signora’, costretta a fare di necessità virtù. In particolare l’ex attaccante della Fiorentina, per il quale sono suonate diverse sirene provenienti dall’Arabia, ha finora rispedito al mittente tutte le proposte ricevute. Un segnale non di poco conto visto che se non parte Nico, la Juve non può affondare il colpo per Sancho.

Con l’esterno offensivo inglese gli accordi con lo United e con l’entourage del giocatore – che ha rispedito al mittente anche la proposta messa sul piatto dal Besiktas – sono stati trovati ormai da tempo. Manca però l’affondo decisivo per chiudere un’operazione destinata a far parlare ancora molto di sé.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: blitz a sorpresa per Sancho

Già, perché sulle tracce di Sancho si sono messi altri club di Serie A. A cominciare dall’Inter, che non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui l’Atalanta non dovesse aprire alla cessione di Lookman, per proseguire con la Roma. Protagonisti di un mercato importante, i giallorossi nelle ultime ore hanno sondato le richieste complessive di un’operazione che si preannuncia comunque piuttosto complicata.

Come riferito da El Gol Digital, infatti, anche l’Atletico Madrid – su input di Simeone – avrebbe effettuato i primi sondaggi per capire il da farsi. Lusingato dall’interesse dei Colchoneros, secondo la fonte in questione, l’esterno offensivo dello United sarebbe anche propenso ad andare incontro alle condizioni messe sul tavolo dai madrileni, a caccia di nuovi innesti con cui puntellare la propria batteria di ali. L’obiettivo – neanche a dirlo – è quello di garantire al tecnico argentino – reduce da una stagione molto deludente – un ventaglio di soluzioni importanti dalla cintola in su.

Ad ogni modo, ricordiamo che finora Sancho ha rifiutato tutte le proposte ricevute, forte dell’accordo raggiunto con la Juventus. Staremo a vedere se il patto di ferro resisterà o se si creeranno i presupposti per nuovi clamorosi colpi di coda.