Colpaccio Juventus dal Real Madrid: clausola aggirata con 25 milioni

La necessità di completare il reparto ha portato ‘Madama’ a formulare la prima offerta: trattativa top secret

In un mercato dai pochi lampi come quello che sta conducendo la Juventus, le occasioni a sorpresa possono regalare interessanti spiragli di manovra. Con il tormentone cessioni che continua a tenere banco, Comolli sarà chiamato agli straordinari per incastrare le tessere di un mosaico ancora tanto, troppo in divenire. Il tempo, intanto, comincia a stringere in maniera inesorabile.

Prova ne sia quanto sta succedendo con Dusan Vlahovic. La mancata partenza del numero 9 della ‘Vecchia Signora’ aveva spento l’entusiasmo bianconero in merito alla possibilità di mettere le mani su Randal Kolo Muani. Nelle ultime ore, però, si sarebbe profilata l’ipotesi di una permanenza del serbo indipendentemente dall’acquisto di una nuova punta. L’attaccante francese – che sta spingendo molto per il suo ritorno all’ombra della Mole – è il primissimo nome nell’agenda di Comolli che ha già un’intesa con il ragazzo e spera di affondare il colpo con il Psg. Dalla Spagna, però, rimbalza un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe letteralmente del clamoroso.

Calciomercato, incrocio Real-Juventus: la risposta all’offerta bianconera

Come evidenziato da Madrid-Barcelona.com, infatti, nelle ultime ore sarebbe arrivata sulla scrivania del Real Madrid una proposta da 25 milioni di euro per Gonzalo Garcia. A farsene portavoce, proprio la Juventus: autorevole protagonista al Mondiale per Club con il gol che di fatto estromise la ‘Vecchia Signora’ dalla competizione, il giovane attaccante di Xabi Alonso avrebbe calamitato l’interesse dei bianconeri, a caccia di rinforzi per l’attacco.

Come prevedibile, perentoria la risposta delle Merengues, tutt’altro che intenzionate a privarsi di un calciatore dal sicuro avvenire e nel cui contratto – non a caso – è stata inserita una clausola rescissoria da un miliardo di euro. L’offerta della Juve, dunque, sarebbe stata ascoltata ma immediatamente rispedita al mittente. Xabi Alonso vuole puntare forte su un calciatore che nutre della sua più totale fiducia, autentica mina vagante da utilizzare per scompaginare gli spartiti delle partite più chiuse. Anche Mbappé è sembrato beneficiarne, avendo più libertà di manovra sulla corsia mancina, autentico terreno di caccia del fenomeno francese.

Almeno per questa stagione, dunque, le porte per la partenza di Garcia sono chiuse a doppia mandata: difficile che la situazione possa cambiare nel medio periodo, con la Juventus che sarà dunque obbligata a cercare altrove risposte di un certo tipo alla sua fame di gol.