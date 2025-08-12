Koopmeiners lascia la Juventus: “Affare in prestito con obbligo di riscatto”

L’olandese scuote il mercato bianconero: dall’apertura improvvisa alla formula galeotta per il sì, sta succedendo di tutto

Corpo estraneo, abulico e fuori dal gioco. I sintagmi con cui poter definire l’impatto di Koopmeiners con il nuovo progetto tecnico della Juventus non possono non rinviare alla sfera semantica della delusione. Nonostante le parole al miele spese per lui da Igor Tudor, l’olandese non riesce a compiere quel salto di qualità che gli permetterebbe di ‘caricarsi’ la squadra sulle spalle per trascinarla sia da un punto di vista tecnico che caratteriale.

Reduce da una stagione estremamente negativa sotto tanti punti di vista, l’ex centrocampista dell’Atalanta è chiamato ad una sterzata importante. Il fattore tempo, però, è una variabile che in casa Juve viene dispensato con estrema difficoltà. Anche nelle prime amichevoli della pre-season, Koop sembra essere il lontano parente di quello ammirato nei fasti di Bergamo. Pur arretrandone il raggio d’azione, Tudor non sta riuscendo a massimizzarne il rendimento, anzi. E così, quella che fino a pochi mesi fa avrebbe rappresentato una sorta di eresia, negli ultimissimi giorni di mercato potrebbe clamorosamente prendere quota: l’ipotesi, cioè, che le strade di Koopmeiners e della Juventus possano dividersi a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, cessione Koopmeiners: Tudor ha accettato

Si inserisce proprio in quest’alveo, del resto, l’ultima indiscrezione diffusa da Christian Luca Di Benedetto secondo il quale la Juventus valuterebbe anche la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Koopmeiners. Più nello specifico, Tudor non si opporrebbe affatto alla cessione dell’ex pupillo di Gasperini per una considerazione squisitamente tattica.

Lento come trequartista, l’olandese sarebbe infatti considerato inadatto come centrocampo dal momento che non avrebbe i tempi di gioco propizi per far partire l’azione. In sostanza, ciò che gli hanno contestato diversi tifosi bianconeri anche nelle ultime amichevoli, ossia quello di avere un ritmo troppo compassato e poco vibrante per riuscire a ribaltare l’azione.

Detto delle valutazioni tecniche, un ruolo centrale sarà poi ricoperto dalla questione economica: Comolli vorrà sicuramente evitare un prevedibile bagno di sangue dopo che Giuntoli ha sborsato ben 59 milioni di euro per acquistare Koop meno di un anno fa. Anche questo, di fatto, è uno dei motivi che finora ha stoppato sul nascere ogni possibilità di addio: vedremo se si apriranno nuovi scenari nelle prossime settimane.