Follie dalla Premier per Vlahovic: affare ai titoli di coda

La comunicazione è stata fulminea e ha chiamato l’attaccante bianconero a prendere immediatamente posizione: svolta inevitabile

Protagonista suo malgrado anche dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen con un errore che ha letteralmente scatenato lo ‘Stadium’, Dusan Vlahovic è sempre più ai margini del progetto tecnico della Juventus. La partenza dell’attaccante serbo è però di cruciale importanza per le strategie della ‘Vecchia Signora’ che senza i soldi ricavati dall’addio del suo numero 9 non può dare la caccia a Randal Kolo Muani.

Il fatto che il Milan abbia cominciato a sondare con un certo interesse la pista che porta a Hojlund – ammesso che non si tratti di una sorta di depistaggio orchestrato da Tare – diminuisce le chances di un affondo dei rossoneri per il centravanti della Juventus, almeno in tempi brevi. Da qualche giorno ha preso quota lo scenario riguardante una permanenza dell’ex Fiorentina che, con il contratto in scadenza nel 2026, vivrebbe sostanzialmente un anno da separato in casa. Tuttavia, proprio nelle scorse ore, Vlahovic avrebbe rispedito al mittente un’offerta proveniente dalla Premier League, destinazione gradita sia al calciatore che al suo entourage.

Calciomercato Juventus, l’Everton ci prova per Vlahovic: la risposta del serbo

Come informa Sebastien Vidal, il club che si sarebbe mosso con più convinzione per Vlahovic è l’Everton dei Friedkin. Alla ricerca di un nuovo tassello offensivo dopo aver giù ufficializzato Grealish, i Toffees avrebbero bussato alla porta dell’attaccante serbo con l’intenzione di convincerlo a sposare la bontà del proprio progetto.

Secca la risposta del diretto interessato che ha immediatamente chiuso le porte all’ipotesi Everton, giudicando insoddisfacente la proposta ricevuta e palesando l’intenzione di concludere il suo contratto con la Juventus. A meno di ribaltoni, dunque, la situazione attorno al futuro di Vlahovic sembra essersi cristallizzata in modo più o meno irreversibile.

Se non dovessero cambiare le cose, Comolli sarebbe chiamato a sfoltire l’organico con altri tipi di cessioni per ritagliarsi lo spazio di manovra sufficiente per presentarsi dalle parti del Psg e riportare all’ombra della Mole per Randal Kolo Muani. Vendere per comprare: un’operazione che in casa Juve risuona come un laconico e insistente leit-motiv.