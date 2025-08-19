Zhegrova ha accettato: così la Juve chiude il colpo Scudetto

Comolli non si fa pregare e va all’assalto del talentuoso esterno del Lille: così il Marsiglia è al tappeto

Tra le priorità della Juventus in questi ultimi frenetici giorni della sessione estiva di calciomercato – non è un mistero – la situazione riguardante la batteria di esterni offensivi non può passare in secondo piano. In questo senso un assist concreto può arrivare da Madrid sponda Atletico, visto l’interessamento dei Colchoneros per Nico Gonzalez.

Gli iberici però non hanno ancora affondato con decisione il colpo e le parole di Simeone, che ha recentemente dichiarato di essere interessato ad un esterno con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’ex Fiorentina, rimescola le carte in tavola. Nel frattempo, però, Comolli sta lavorando sotto traccia anche su diverse piste in entrata. Messa in stand-by l’affare Sancho, per il quale la Roma non è ancora fuori dai giochi, la ‘Vecchia Signora’ si è fiondata con convinzione su Zhegrova, esterno offensivo del Lille in rotta di collisione con il club francese.

Calciomercato Juventus, blitz per Zhegrova: “C’è il sì del giocatore”

Quella che sembrava una mera operazione di disturbo in realtà sta assumendo con il passare delle ore le fattezze di un affare sempre più concreto. A fornire ragguagli importanti sulla situazione legata al futuro di Zhegrova ci ha pensato Luca Momblano che nel corso della diretta Twitch di Juventibus non ha usato mezzi termini per spiegare l’assalto bianconero al jolly kosovaro.

Momblano si è infatti espresso in questi termini: “La situazione di Zhegrova è molto molto avanti. La Juventus ha strappato il sì di Zhegrova in faccia al Marsiglia: i bianconeri chiedono pazienza al giocatore, non c’è ancora l’accordo finale con il Lille ma Comolli potrebbe andare a questo punto al sorpasso. Si tratta letteralmente di un’azione di sorpasso concreta, di un cambio di vedute dell’esterno del Lille. Zhegrova aspetta solo la Juve e non il Marsiglia“.

Ricordiamo che sul ragazzo, valutato almeno 20 milioni dal Lille, c’è da tempo il Marsiglia che aveva trovato una bozza di accordo con il giocatore, inizialmente convinto dalla bontà del progetto di De Zerbi. Alla ricerca di un esterno con le caratteristiche di Zhegrova, però, Comolli si è inserito con convinzione negli spiragli di una trattativa che non era stata definita in tutti i suoi aspetti. Che si possano creare i presupposti propizi per ricomporre il tandem Zhegrova-David? Si attendono giorni molto molto caldi.