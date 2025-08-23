Tre telefonate di Allegri, affare prenotato: la Juventus ha chiuso

L’intreccio tra l’ex tecnico bianconero e la ‘Vecchia Signora’ proietta Comolli dinanzi ad un vicolo cieco: contatto decisivo

A poche ore dal suo esordio in campionato in casa contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri continua a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rinforzare il suo organico. Sia pur in sordina, i rossoneri non hanno abbandonato definitivamente la pista che porta a Dusan Vlahovic, anche al netto dell’evoluzione della telenovela Boniface.

Le richieste economiche del serbo e del suo entourage hanno frenato però – almeno fino a questo momento – una possibile accelerata. Il numero 9 serbo continua ad essere in uscita; tuttavia, sia il ragazzo che la Juventus sono alla ricerca di proposte che soddisfino tutte le parti in causa. Offerte che, dopo i sondaggi dall’Arabia e i timidi risvolti dalla Turchia, non sono arrivati. Tuttavia, in un orizzonte che si presenta piuttosto magmatico, le strade del Milan e della ‘Vecchia Signora’ potrebbero incrociarsi anche su altri nomi.

Un profilo su tutti: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, in uscita dal Marsiglia, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Il suo entourage ha cominciato a proporli a diversi club in giro per l’Europa ricevendo parziali aperture.

Calciomercato Juventus, futuro Rabiot: la posizione di Comolli e il blitz del Milan

A tal proposito, il club maggiormente intenzionato a far saltare il banco sarebbe proprio il Milan. Più nello specifico, secondo quanto riferito da Michele De Blasis, l’area tecnica rossonera vorrebbe accelerare le operazioni per l’ex centrocampista della Juventus nonché pupillo di Max Allegri. Proprio il tecnico rossonero starebbe fungendo da ‘intermediario’ dell’operazione, avendo chiamato la mezzala francese in ben tre occasioni negli ultimi giorni.

Prima di affondare definitivamente il colpo, però, Igli Tare ha bisogno di un’uscita nella zona nevralgica del campo. Ricordiamo che Rabiot era stato accostato timidamente anche all’Inter e al Galatasaray che hanno altri piani da qui al termine del mercato. Come informa lo stesso De Blasis, il francese sarebbe stato soltanto proposto alla Juventus: nessun sondaggio concreto da parte di Comolli che, almeno fino a questo momento, non ha mai espresso l’intenzione di affondare il colpo per l’ex Psg nonostante l’uscita di Douglas Luiz.

Di fatto, per rimpolpare il centrocampo la priorità della ‘Vecchia Signora’ resta sempre Matt O’Riley con il quale l’accordo è già stato trovato da tempo. Manca però l’intesa definitiva con il Brighton che non ha intenzione di fare sconti per il suo gioiello. I contatti proseguono ma il tempo comincia a stringere.