La Juventus ha patteggiato di nuovo, peggio di Calciopoli

Juventus alle prese con una vicenda delicata e pesantissima, situazione più grave dell’era Calciopoli: cosa c’è dietro il patteggiamento

Sono state stagioni molto complicate, le ultime, per la Juventus, alle prese con un periodo di astinenza da successi importanti come raramente era accaduto in precedenza. Negli ultimi quattro anni, solo un successo in Coppa Italia, per il resto nulla. Ed è per questo che nell’ambiente ci sono grandi speranze e aspettative, per cercare quanto meno di riavvicinarsi ai vertici, per quest’anno, con una squadra che pare avere le carte in regola per fare corsa di alta classifica. Ma non sarà affatto facile lo stesso.

Sono sotto gli occhi di tutti le complicazioni emerse dal mercato, con pochi volti nuovi rispetto alla rosa dello scorso anno, la difficoltà nelle cessioni che ha reso ancora più in salita il tutto. Al momento, dal punto di vista economico, è una Juventus assai lontana dallo strapotere dei periodi migliori, anzi la sensazione è che andrà avanti così ancora per un po’. Infatti, hanno destato una certa preoccupazione le parole di Damien Comolli, a margine del sorteggio Champions di qualche giorno fa. Il nuovo dirigente ha dichiarato che la Juve è in difficoltà per il Fair Play Finanziario e lo sarà ancora anche per la stagione 2026/2027. Frasi che hanno rappresentato una sorta di mazzata per il popolo bianconero.

Juventus, Campi attacca: “Comolli ha spiegato perché il patteggiamento per il caso plusvalenze è stato scellerato”

Un commento ulteriore arriva da Graziano Campi, giornalista da sempre vicino alla Juventus e noto per essere abbastanza informato su questioni di carattere finanziario. Uno dei suoi ultimi post su ‘X’ è particolarmente polemico e spiega con maggiore chiarezza perché la Juventus farà molta fatica nei prossimi anni.

“Per chi non ha capito le parole di Comolli: il patteggiamento plusvalenze di tre anni fa è ancora una spada di Damocle per la Juventus dal punto di vista del FPF. Chi firmò quell’accordo scellerato ha distrutto la Juventus come, se non peggio, nel 2006“, questo il testo del post di Campi. Che dunque critica la scelta dei vertici societari dell’epoca, a suo dire assai poco coraggiosa, ma getta anche discredito sul modo in cui la vicenda è stata valutata dagli organi giudicanti italiani ed europei. E naturalmente, tra i commenti sono in tanti a dargli man forte e ritenere che la Juve abbia subito una ingiustizia.