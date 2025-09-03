Titoli di coda Juve, ci ha messo la firma: “Accordo per Vlahovic”

Dopo un inizio di campionato esaltante, l’attaccante serbo continua a far parlare di sé in chiave mercato: nuovo colpo di scena

Due gol negli scampoli di partita a lui ritagliati da Igor Tudor nelle prime gare stagionali ma soprattutto un messaggio inequivocabile lanciato a tutto l’ambiente: “Io sono qui”. Dusan Vlahovic sta provando a riprendersi la Juve al netto di un’estate caratterizzata soprattutto dalle tante voci legate alla sua partenza.

Alla fine l’attaccante numero 9 bianconero è rimasto all’ombra della Mole rifiutando le diverse proposte ricevute in tempi e in modi diversi. Le offerte dall‘Arabia e dalla Turchia non hanno minimamente scalfito la granitica decisione di DV9, non messa alla prova neanche dall’interesse del Milan. Memorizzate le richieste economiche del ragazzo, i rossoneri hanno poi virato su altri obiettivi obbligando di fatto la Juve a centellinare il budget per ritoccare il reparto offensivo.

Di fatto, però, Comolli non aveva mai scaricato pubblicamente Vlahovic, consapevole dell’importanza di una questione che si è risolta…non risolvendosi. Le sorprese, però, mai come in questa telenovela sono dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, rinnovo per Vlahovic: ecco cosa sta succedendo

A tal proposito, ricordiamo come l’ex attaccante della Fiorentina sia legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 da 12 milioni di euro a stagione. Tanti, troppi per Comolli e tutta l’area tecnica, che nei colloqui esplorativi – mai approfonditi – con l’entourage del giocatore ha fatto trapelare la necessità di vagliare un rinnovo con annessa spalmatura.

Alla luce delle ultime mosse, qualora Comolli dovesse effettivamente ritornare sui suoi passi e mettere sul piatto questo tipo di prolungamento, difficilmente la Juventus potrebbe spingersi oltre i 7-8 milioni di euro. A quel punto quale sarebbe la risposta del centravanti serbo? Rifiutare anche l’ultimo tentativo di ‘Madama’ e prendersi del tempo valutando altri tipi di proposte andando in scadenza oppure accettare clamorosamente di allungare la sua esperienza all’ombra della Mole?

Discorso ancora ipotetico la cui risoluzione è tutt’altro che scontata. Ad ogni modo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha sottolineato come alla fine Vlahovic e la Juve possano effettivamente trovare un punto d’unione da cui ripartire. Di seguito le parole di Garbo: “Credo che alla fine la Juve e il ragazzo riusciranno a trovare un accordo: non penso che Vlahovic vada via a parametro zero. Gli uomini di Tudor dovranno giocare tanto: qualche gara la potrà giocare anche assieme a David“.