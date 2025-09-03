Titoli di coda Juve, ci ha messo la firma: “Accordo per Vlahovic”

Dopo un inizio di campionato esaltante, l’attaccante serbo continua a far parlare di sé in chiave mercato: nuovo colpo di scena

Due gol negli scampoli di partita a lui ritagliati da Igor Tudor nelle prime gare stagionali ma soprattutto un messaggio inequivocabile lanciato a tutto l’ambiente: “Io sono qui”. Dusan Vlahovic sta provando a riprendersi la Juve al netto di un’estate caratterizzata soprattutto dalle tante voci legate alla sua partenza.

Dusan Vlahovic con il premio di miglior calciatore di Genoa-Juve
Titoli di coda Juve, ci ha messo la firma: “Accordo per Vlahovic” (LaPresse) – JuveLive.it

 

Alla fine l’attaccante numero 9 bianconero è rimasto all’ombra della Mole rifiutando le diverse proposte ricevute in tempi e in modi diversi. Le offerte dall‘Arabia e dalla Turchia non hanno minimamente scalfito la granitica decisione di DV9, non messa alla prova neanche dall’interesse del Milan. Memorizzate le richieste economiche del ragazzo, i rossoneri hanno poi virato su altri obiettivi obbligando di fatto la Juve a centellinare il budget per ritoccare il reparto offensivo.

Di fatto, però, Comolli non aveva mai scaricato pubblicamente Vlahovic, consapevole dell’importanza di una questione che si è risolta…non risolvendosi. Le sorprese, però, mai come in questa telenovela sono dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, rinnovo per Vlahovic: ecco cosa sta succedendo

A tal proposito, ricordiamo come l’ex attaccante della Fiorentina sia legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 da 12 milioni di euro a stagione. Tanti, troppi per Comolli e tutta l’area tecnica, che nei colloqui esplorativi – mai approfonditi – con l’entourage del giocatore ha fatto trapelare la necessità di vagliare un rinnovo con annessa spalmatura.

Dusan Vlahovic allarga le braccia per prendersi l'applauso del suo pubblico
Calciomercato Juventus, rinnovo per Vlahovic: ecco cosa sta succedendo (LaPresse) – JuveLive.it

Alla luce delle ultime mosse, qualora Comolli dovesse effettivamente ritornare sui suoi passi e mettere sul piatto questo tipo di prolungamento, difficilmente la Juventus potrebbe spingersi oltre i 7-8 milioni di euro. A quel punto quale sarebbe la risposta del centravanti serbo? Rifiutare anche l’ultimo tentativo di ‘Madama’ e prendersi del tempo valutando altri tipi di proposte andando in scadenza oppure accettare clamorosamente di allungare la sua esperienza all’ombra della Mole?

Discorso ancora ipotetico la cui risoluzione è tutt’altro che scontata. Ad ogni modo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha sottolineato come alla fine Vlahovic e la Juve possano effettivamente trovare un punto d’unione da cui ripartire. Di seguito le parole di Garbo: “Credo che alla fine la Juve e il ragazzo riusciranno a trovare un accordo: non penso che Vlahovic vada via a parametro zero. Gli uomini di Tudor dovranno giocare tanto: qualche gara la potrà giocare anche assieme a David“.

