DIRETTA Juventus: Comolli blinda Yildiz, contro l’Inter Tudor cambia subito – le notizie del 3 settembre

DIRETTA Juventus: Comolli blinda Yildiz, ecco l’incontro per la firma. Contro l’Inter Tudor cambia subito. Le notizie del 3 settembre

Il calciomercato si è chiuso ma le idee non vanno mai in vacanza. E nemmeno le trattative che in questo caso potrebbero portare a una firma importante, quella di Yildiz.

La Juve, in attesa di riprendere il campionato contro l’Inter – e non è una partita come le altre – cerca di capire i margini per la firma del turco. Ah, Tudor è pronto a rivoluzionare l’attacco per il Derby d’Italia.

08:30 – Secondo La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor contro l’Inter manderà immediatamente in campo Openda, l’esterno offensivo arrivato dal Lipsia. Si gioca il posto con Conceicao e Zhegrova, ma è lui il favorito dal primo minuto.

08:00 – Previsto nei prossimi giorni, secondo Nicolò Schira, un incontro tra la Juventus e Yildiz per parlare del rinnovo contrattuale. Aumento di stipendio sostanzioso per il turco con prolungamento fino al 30 giugno del 2030. Comolli lo vuole blindare.