Il Milan chiama la Juve: pre-contratto lampo e nuova bufera

La spinosa situazione in casa rossonera obbliga Tare a scelte repentine: Comolli ha già preso nota

Tra gli intrecci di mercato Juve-Milan che avrebbero potuto regalare sorprese last minute di mercato, impossibile non menzionare il tam tam mediatico legato al futuro di Dusan Vlahovic. Nonostante le smentite ufficiali di Allegri, quello dell’attuale numero 9 di Tudor era uno dei nomi maggiormente caldeggiati dal tecnico livornese per puntellare il reparto offensivo rossonero.

Alla fine, però, il tanto sospirato blitz di Tare non si è materializzato anche alla luce della ferrea volontà dell’ex centravanti della Fiorentina. Forte di un contratto fino al 2026 da 12 milioni di euro annui, Vlahovic non è andato al braccio di ferro con la Juventus. L’attacco, però, non è la sola zona del campo monitorata con interesse dal ‘Diavolo’ che, ad esempio, sta seguendo con apprensione l’evolversi della situazione legata a Mike Maignan.

Così come Vlahovic, anche l’estremo difensore francese, nel caso in cui non si trovasse l’accordo per il prolungamento, la prossima estate andrà in scadenza. Il che significa che a partire dalla chiusura del mercato invernale, il portiere del Milan sarebbe libero di trovare l’intesa con un altro club suggellata da una sorta di pre-contratto.

Calciomercato Juventus e Milan, incrocio a sorpresa tra i pali: fa tutto il pre-contratto

Scenario – quest’ultimo – che sembra intrigare e non poco soprattutto il Chelsea. Costretti a tirare i remi in barca per la volontà di Allegri di puntare con decisione su Maignan, i Blues hanno preferito non affondare il colpo nella sessione estiva di calciomercato limitandosi a sondare il terreno.

Secondo quanto riferito da TBR Football, però, l’interesse dei londinesi non sarebbe affatto scemato, anzi. Nonostante i buoni segnali lanciati da Robert Sanchez in questo scorcio di stagione, i neo Campioni del Mondo sarebbero pronti a fiondarsi da un momento all’altro su Maignan. Colpo da chiudere in ottica estiva, ovviamente, ma con uno snodo cruciale nel mercato invernale. Finestra nella quale i londinesi proveranno a trovare l’accordo definitivo con l’ex portiere del Lille facendogli firmare un pre-contratto.

Quale sarà la reazione del Milan? È chiaro che la politica in termini di ingaggi avviata dai rossoneri non consentirà molti spazi di manovra per Tare nel dossier legato al rinnovo dell’estremo difensore francese. A quel punto, i meneghini sarebbero orientati a virare su un altro portiere. E chissà che tra i nomi eventualmente valutati dal Milan, non possa farsi strada anche quello di Michele Di Gregorio. Da non escludere, infatti, un interesse del ‘Diavolo’ per l’estremo difensore della Juventus almeno a livello di sondaggi esplorativi.

Dal canto suo, Comolli valuta l’ex Monza non meno di 45-50 milioni di euro, la stessa cifra fatta trapelare quando a sondare il terreno per Di Gregorio sono stati Liverpool e Manchester City. Perimetrati attorno a questi paletti, le condizioni per un’ipotetica trattativa Juve-Milan per il portiere italiano – che ha sempre messo la ‘Vecchia Signora’ in cima alla lista delle sue priorità – sembrano dunque piuttosto complicate.

Visti i sondaggi effettuati da Tare per Svilar nei mesi scorsi, però, l’idea di profilo di un numero 1 che conosca bene la Serie A continua ad aleggiare nelle segrete stanze rossonere. Staremo a vedere se questa suggestione possa tramutarsi in uno scenario molto più concreto.