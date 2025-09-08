Diretta Juventus: il Barcellona lo scippa a Comolli, ribaltone Koopmeiners. Le notizie dell’8 settembre

Diretta Juventus, il Barcellona pronto a scipparlo a Comolli. Ribaltone Koopmeiners. Nella settimana che porta all’Inter ecco le notizie

Una settimana importante, quella che porta alla partita contro l’Inter. Tudor nei prossimi giorni comincerà a riavere alla Continassa i nazionali e potrà preparare la sfida contro i nerazzurri.

Intanto, nonostante si sia chiuso da poco, il calciomercato non va mai in vacanza. Andiamo quindi a vedere insieme le notizie di oggi, lunedì 8 settembre.

08:18 – Il calciomercato non va mai in vacanza. E la Juve pensa già al futuro. Secondo Il Mundo Deportivo, però, uno degli elementi che i bianconeri hanno messo nel mirino è entrato nelle mire del Barcellona. Parliamo del difensore Beraldo, accostato ai piemontesi nel corso della sessione estiva di mercato. Il Psg, però, sembra esserci rimasto male per come si è conclusa la situazione Kolo Muani. Quindi vedremo come andrà a finire.

08:00 – Secondo La Gazzetta dello Sport, Koopmeiners, starebbe lavorando così bene che Tudor lo potrebbe lanciare dal primo minuto nelle prossime settimane. L’olandese è alla ricerca di minuti per il Mondiale dell’anno prossimo e il suo nuovo ruolo, in mezzo al campo, lo potrebbe aiutare in questo. Anche se, fino al momento, l’ex Atalanta quando mandato in campo non è mai riuscito a cambiare il passo.