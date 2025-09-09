Addio Milan, clausola aggirata: la Juve mette la freccia | ESCLUSIVO

La Juventus mette la freccia e sorpassa il Milan nella corsa all’obiettivo di mercato: i bianconeri aggirano la clausola

Gennaio è ancora molto lontano, ma ciò non impedisce alla Juventus di iniziare già a guardarsi intorno in vista della sessione invernale per anticipare la concorrenza e scegliere i propri obiettivi per rinforzare ulteriormente la rosa di Tudor.

Una rosa che appare ad oggi molto bilanciata, ma in casa bianconera c’è la convinzione di poterla migliorare ulteriormente per dare all’allenatore croato più opzioni possibili. La stagione è lunga, le partite in programma potrebbero essere tante se la Juventus farà strada in tutte le competizioni come spera e per questo Damien Comolli sta continuando a sondare il terreno per trovare profili che siano adatti a sposare la causa bianconera.

In attesa che alla Continassa sbarchi il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe arrivare tra questo mese ed ottobre, il direttore generale bianconero si è messo a totale disposizione della società e sta guardando ancora all’estero. Per tutta la sessione estiva di mercato, infatti, Comolli ha puntato solamente su giocatori degli altri campionati europei, senza far spendere un soldo alla Juventus in Italia per quella che è stata una scelta ben vista da una parte della tifoseria bianconera e meno dall’altra.

Per gennaio, stando a quanto raccolto dalla redazione di Juvelive, la Juventus avrebbe già scelto chi sarà il prossimo giocatore a vestire la maglia bianconera e si tratta di Oscar Mingueza, difensore di ruolo terzino destro di proprietà del Celta Vigo.

La Juventus sfida il Milan per Mingueza: i bianconeri aggirano la clausola

Grande protagonista della passata stagione che ha visto il Celta Vigo ottenere la qualificazione in Europa League dopo nove anni dall’ultima volta, Oscar Mingueza è un giocatore che ha attirato su di sé gli occhi di tanti top club europei. Il terzino destro spagnolo piace molto anche in Italia dove è seguito non solo dal Milan, ma anche dalla Juventus che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe in vantaggio nella corsa al suo cartellino.

Il contratto di Mingueza è in scadenza a fine stagione e, almeno fino ad oggi, non ci sono stati passi avanti significativi per rinnovarlo. Il 26enne spagnolo ha sempre fatto sapere di trovarsi molto bene a Vigo ed il Celta sta lavorando per trovare un accordo, evitando così di perderlo a zero, ma le trattative sono arrivate ad un punto morto, cosa che gioca a favore della Juventus.

Qualora la situazione dovesse restare simile fino a gennaio, i bianconeri potrebbe andare al suo assalto senza che il Celta Vigo possa chiedere il pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Essendo in scadenza, infatti, per i galiziani sarebbe molto difficile percorrere tale strade e si accontenterebbero di cederlo ad un prezzo inferiore pur di non perderlo a zero. Per questo motivo Comolli sta monitorando con attenzione cosa accade in Galizia ed è pronto ad attaccare per scippare il Milan del proprio bersaglio.

Il direttore generale dei bianconeri sta sondando diversi profili per la fascia destra come Sergino Dest ed Arnau Martinez, che pure piace al Milan, ma Mingueza sembra essere il favorito.