McKennie come Vlahovic: accordo a tradimento in Italia

Weston McKennie pronto ad agire come Dusan Vlahovic: niente rinnovo con la Juventus ed accordo a tradimento in Italia

Dall’essere un esubero da mandare via il prima possibile, Weston McKennie è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella Juventus sia lo scorso anno con Thiago Motta che in questo con Igor Tudor.

Nonostante in questo primissimo scorcio di stagione non sia stato titolare, entrando a gara in corso sia contro il Parma che contro il Genoa, il centrocampista statunitense è ritenuto un elemento importante della rosa dal tecnico croato. Considerata la squalifica per due giornate rimediata da Cambiaso, nel derby d’Italia contro l’Inter per McKennie molto probabilmente arriverà la prima titolarità in campionato nel ruolo di terzino destro e per lui sarà l’occasione di dimostrare di poter essere ancora un giocatore su cui puntare dal primo minuto.

Sia Tudor che i compagni di squadra nutrono gran fiducia in McKennie, ma ad oggi sul centrocampista ex Schalke 04 pende ancora il rischio di un possibile addio a parametro zero. La società bianconera, infatti, non gli ha ancora presentato una proposta di rinnovo adeguata ed il contratto del texano continua ad essere in scadenza a giugno 2026. Con il passare dei giorni, è sempre più forte la sensazione che possa fare la fine di Dusan Vlahovic.

Come l’attaccante serbo, anche McKennie potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero ed anche per il centrocampista si profila un passaggio in un altro club italiano, vale a dire il Milan.

Niente rinnovo per McKennie: il texano va via a zero e passa al Milan

La trattativa tra la Juventus e Weston McKennie riguardo un possibile rinnovo del contratto è arrivata ad un punto morto. Attualmente non ci sono stati segnali positivi al riguardo e sono sempre maggiori le possibilità di un addio a zero del centrocampista texano. Una situazione che il Milan sta tenendo d’occhio e di cui è pronto ad approfittare qualora i colloqui per il rinnovo tra i bianconeri ed il texano si arenassero del tutto.

Lo stesso McKennie non sarebbe più convinto di rinnovare con la Juventus ed avrebbe già aperto ad un possibile passaggio al Milan dove ritroverebbe Massimiliano Allegri. Quando l’allenatore livornese sedeva sulla panchina bianconera, il centrocampista statunitense era uno dei suoi fedelissimi ed il tecnico sarebbe felice di poterlo avere a disposizione anche durante la sua seconda avventura in rossonero.

Sponda Juventus, invece, i tifosi sono divisi riguardo il futuro di McKennie tra chi vorrebbe la permanenza del giocatore e chi vorrebbe lasciasse Torino. Tuttavia, tutti sono concordi sul fatto che preferirebbero vedere McKennie con una maglia che non sia quella di un altro club italiano, soprattutto quella di una diretta concorrente. Va ricordato come anche Vlahovic potrebbe andare via per andare a giocare nell’Inter ed il tifo bianconero non sopporterebbe l’idea di vedere ben due giocatori indossare le maglie dei rivali di sempre.