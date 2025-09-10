Juventus-Inter anticipata: affare lampo e fumata bianconera

Il filo diretto tra i nerazzurri e Comolli è pronto a tramutarsi in un vero e proprio corto-circuito: Ausilio ha fatto la sua mossa

Con il mercato finito, è chiaro le maggiori attenzioni siano rivolte al verdetto del campo. Le valutazioni tra gli addetti ai lavori in merito agli affari ancora in essere, però, non sono affatto finite e contribuiranno a delineare in modo decisivo le prossime mosse nel medio-lungo periodo.

In un mosaico ancora tutto da costruire, la Juventus non può e non vuole farsi trovare impreparata. Puntellate le batterie di esterni con gli acquisti di Zhegrova ed Openda, con quest’ultimo utilizzabile all’occorrenza anche come punto di riferimento dinamico, la ‘Vecchia Signora’ sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti in altri reparti.

Oltre al ruolo di terzini (su entrambe le fasce la compagine di Tudor necessiterebbe di almeno un innesto) e all’annosa vicenda riguardante il centrocampo, in estate è possibile immaginare un restyling oculato anche del reparto difensivo. Il ritorno a pieno regime di Gleison Bremer e quello ormai imminente di Cabal rappresentano sono basi solidissime da cui ripartire; il rinnovo di Gatti un’altra tessera tutt’altro che irrilevante.

Ma con Rugani legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato e Kelly tutt’altro che certo di una permanenza all’ombra della Mole, un nuovo innesto sembra inevitabile.

Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio per un difensore: Comolli avvisato

Anche per questo Comolli – ormai da tempi non sospetti – ha cominciato a battere diverse piste. Mai approfondita la tentazione Leoni, in Serie A è un altro il profilo che stuzzica e non poco l’area tecnica bianconero. Ci stiamo riferendo a Thomas Kristensen, roccioso difensore in forza all’Udinese che ha letteralmente impressionato gli addetti ai lavori in questo primo scorcio di stagione.

Solido braccetto di sinistra, il classe 2002 ha sviluppato una naturale propensione a giocare nella difesa a tre sebbene abbia mosso i primi passi all’Aarhus Giova guidando una linea a quattro. Prestante fisicamente ma in possesso anche di un buon piede, Kristensen ha mostrato un crescente affiatamento con Solet con il quale ha alzato il muro difensivo friulano in occasione della trasferta a San Siro contro l’Inter.

Proprio i nerazzurri, secondo quanto riferito da Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus, sarebbero però pronti a battagliare con la Juve per l’acquisto del difensore danese. La prossima estate, del resto, si prospetta densa di profondi cambiamenti nel pacchetto arretrato dell’Inter viste le situazioni legate ad Acerbi e de Vrij ancora tutte da decifrare.

Ecco perché Marotta, Ausilio e Baccin sono intenzionati a portarsi avanti con il lavoro. Profilo moderno, Kristensen è dunque destinato a far parlare di sé ancora a lungo in campo, ma anche in sede di calciomercato.