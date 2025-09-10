Diretta Juventus: David ha snobbato l’Inter, Nico Gonzalez e la verità sul riscatto | Le notizie del 10 settembre

Diretta Juventus, chiuso il ciclo delle nazionali adesso il pensiero torna al campionato e al derby d’Italia. Le notizie del 10 settembre

Si è chiuso il ciclo delle qualificazioni al prossimo Mondiale e adesso il pensiero, ovviamente, è tutto rivolto alla questione campionato. Nel tardo pomeriggio di sabato a Torino arriva l’Inter: match come al solito carico di attese e di attenzioni.

Potrebbe anche esserci Conceicao, che ha saltato il secondo impegno del Portogallo per un fastidio muscolare. Ma la Juve in ogni caso non rischierà nulla. Comunque, andiamo a vedere insieme le notizie di oggi, 10 settembre.

09:20 – Dubbi a sinistra per Tudor in vista del derby contro l’Inter. Lo squalificato Cambiaso potrebbe essere sostituito nuovamente da Joao Mario. Anche se ci sono ancora possibilità di vedere Kostic dal primo minuto.

08:30 – Partito negli ultimi giorni di mercato, Nico Gonzalez è all’Atletico Madrid e sabato dovrebbe debuttare con la nuova maglia. C’è una verità sul riscatto, svelata da Marca. I Colchoneros dovrebbero riscattarlo e versare i soldi pattuiti con i bianconeri se l’argentino dovesse giocare 21 partite di campionato delle prossime 35 che sono in programma nella Liga.

08:00 – In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, David ha parlato del suo passaggio alla Juventus. Ma anche del fatto che ci sia stato un interesse dell’Inter: “Ma non siamo mai stati vicini – ha detto – hanno parlato con i miei agenti. Sono felice della Juventus”.