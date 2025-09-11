Bernardo Silva in Serie A: il grande ex lo scippa alla Juve

Bernardo Silva può liberarsi a zero nel 2026: opzione bianconera e non solo, irruzione a sorpresa

Bernardo Silva ha cominciato la sua nona stagione in Premier League con il Manchester City. Il 31enne è ancora una pedina fondamentale per Pep Guardiola, che lo ha schierato titolare in due delle prime tre gare di campionato (contro il Tottenham è subentrato nella ripresa). L’annata dei Citizens non è però cominciata nel migliore dei modi: sono due i ko nelle prime tre giornate che hanno già fatto scivolare la truppa di Guardiola a -6 dal Liverpool capolista.

Il Manchester City arriva da una stagione tutt’altro che soddisfacente ed è pertanto chiamato al riscatto. Non a caso nella campagna trasferimenti estiva il club ha messo a segno un grande colpo come Gigio Donnarumma per consentire a Guardiola di avere a disposizione un portiere di enorme valore. Tuttavia è stato anche il mercato degli addii importanti: da Ederson a Akanji passando per Gundogan, fino ad arrivare a Kevin De Bruyne.

Se Guardiola non riuscirà a invertire la rotta anche altri giocatori potrebbero decidere di lasciare il club al termine di questa stagione o magari già nel prossimo mercato di gennaio. Tra questi c’è proprio il capitano Bernardo Silva, che ha un contratto con il Manchester City in scadenza il 30 giugno 2026.

Bernardo Silva in Italia, può arrivare gratis: lo vogliono in tre

Il centrocampista portoghese guadagna circa 10 milioni di euro: i Citizens non paiono intenzionati a prolungare l’intesa alle stesse cifre, tenendo conto anche dell’età dell’ex Monaco. Ecco perché non è da escludere uno sbarco in Serie A di Bernardo Silva. Stando a quanto riportato dal canale Twitch di ‘Juventibus’, sembra che il giocatore sia nel mirino della Juventus.

I bianconeri stanno ragionando su questo super colpo a zero che consentirebbe a Tudor di avere a disposizione non solo uno dei migliori centrocampisti d’Europa, ma anche un elemento di grandissima esperienza che può dare una grande mano nella crescita dei tanti giovani presenti nella rosa bianconera.

Bernardo Silva, però, potrebbe diventare un nome concreto anche per Napoli e Milan. I due grandi ex bianconeri, vale a dire Conte e Allegri, hanno fatto il nome del portoghese alle rispettive società: il club di De Laurentiis sogna di ricostruire la coppia con De Bruyne che ha fatto per anni le fortune del City, mentre in casa rossonera il solo pensiero di un centrocampo Modric-Silva fa venire l’acquolina in bocca ai tifosi.