Bernardo Silva alla Juventus: colpo da maestro di Comolli

I bianconeri si sono messi sulle tracce del fuoriclasse portoghese: ecco come stanno le cose

Palla al campo, ma con uno sguardo rivolto in maniera inevitabile alle nuove, possibili occasioni da cogliere al balzo. Lungo questo duplice piano prospettico si muovono gli orizzonti di una Juventus che, dopo aver chiuso la sua sessione estiva di calciomercato in crescendo, non vuole smettere di stupire.

Perimetrati attorno alla volontà di rinforzare in maniera sostenibile il proprio organico, gli orizzonti di mercato della ‘Vecchia Signora’ si muoveranno lungo binari piuttosto scanditi. A stretto giro di posta, ad esempio, la caccia all’esterno al quale affidare le chiavi del reparto di destra (da alternare eventualmente a Joao Mario) è stata solo posticipata. Rimanendo in attesa di risvolti in difesa – per rinforzare la quale il profilo di Guehi resta comunque credibile – ‘Madama’ sta poi lavorando sotto traccia anche sul centrocampo.

Ed è a quest’altezza che il discorso si allarga fino a considerare molteplici valutazioni. Prima del restyling dirigenziale, infatti, l’obiettivo cerchiato in rosso nella lista dei desideri dell’area tecnica juventina era sicuramente Sandro Tonali. La volontà del Newcastle di puntare forte sull’ex Milan e il desiderio del centrocampista della Nazionale di continuare la sua esperienza con i Magpies hanno però frenato ogni discorso.

Calciomercato Juventus, tentazione Bernardo Silva: lo scenario

Per poter riannodare i fili della trattativa, insomma, servirà un’offerta da capogiro, da almeno 80 milioni di euro. Anche per questo la Juve ha cominciato a ragionare su altri profili. A tal proposito, negli ultimi giorni sarebbe emersa – al momento solo come possibile occasione, in futuro chissà – anche il profilo di Bernardo Silva.

Il fuoriclasse portoghese, ricordiamolo, è legato al Manchester City da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. Salvi clamorosi dietrofront, le parti sembrano piuttosto distanti dal trovare la quadre in vista di un prolungamento. Ragion per cui, allo stato attuale della situazione, una partenza in estate a parametro zero del classe ’94 rappresenta la pista più credibile.

Ecco perché, secondo quanto riferito nel corso della diretta Twitch di Juventibus, ci sarebbe anche la Juve nel novero dei club interessati al jolly offensivo cresciuto nelle giovanili del Benfica e poi esploso tra le file del Monaco, prima del definito grande salto. Benché non sia partita una vera e propria trattativa, Bernardo Silva sarebbe finito nei dossier di Comolli, tutt’altro che nuovo a colpi di questo tenore. Che si possano aprire le porte per un colpo ‘alla Pirlo’ in vista della prossima estate?