Offerta folle per Yildiz, ha già accettato: la Juve ‘incassa’ e rilancia

Il futuro del numero 10 bianconero rappresenta un boomerang pronto a far saltare il banco: Yildiz non fire

Due assist e tante giocate decisive. Kenan Yildiz ha già preso per mano la sua Juventus, trascinandola alle prime due vittorie stagionali grazie a prestazioni solide e concrete. Contro l’Inter, il fuoriclasse turco è ora atteso dalla cosiddetta prova del nove. Tra i più positivi anche nella debacle della sua Nazionale contro la Spagna, il numero 10 di Tudor sarà lasciato libero di inventare e di creare, calcando le zolle di campo a lui più congeniali.

Dal canto suo, però, l’ex stellina del Bayern Monaco continua a far parlare di sé non solo in campo, ma anche fuori dal perimetro di gioco. Nel corso delle ultime settimane sono infatti proseguiti i colloqui tra l’area tecnica bianconera e l’entourage del ragazzo per il rinnovo del contratto di Yildiz fino al 2030 con annesso corposo adeguamento. La firma è attesa nei prossimi giorni e dovrebbe mettere il giocatore nelle condizioni di guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione.

Riconoscimento importante per quanto messo in mostra negli ultimi mesi ma anche un segnale chiarissimo lanciato ai diversi club che in tempi e in modi diversi hanno provato a sondare il terreno per ‘stanare’ la Vecchia Signora. Chi vorrà Yildiz dovrà pagarlo profumatamente.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Yildiz obiettivo numero uno per il top club

Detto della posizione di forza nella quale si metterebbe la Juventus facendo firmare a Yildiz l’adeguamento tanto sospirato, va comunque specificato come l’interessamento delle big del Vecchio Continente per la stella bianconera non si sia affatto eclissato, anzi.

Come riferito da Fichajes.net, infatti, il Barcellona avrebbe individuato proprio nel giovane attaccante esterno il profilo ideale al quale dare la caccia. Considerato un innesto impattante nell’immediato ma allo stesso tempo futuribile, il profilo di Yildiz era già finito nei dossier dei blaugrana senza però che i catalani riuscissero a far saltare il banco con una proposta clamorosa da mettere sul piatto. Tuttavia, a distanza di mesi dagli ultimi sondaggi esplorativi, potrebbero cambiare diverse cose.

La continuità di rendimento messa in mostra dal classe 2005 unita alla volontà di Deco di rinforzare la batteria di esterni con un innesto ‘alla Yamal’ stanno però orientando il Barcellona a riannodare i fili del discorso per l’attaccante bianconero. Interesse al quale, stando alla fonte sopra citata, Yildiz non sarebbe affatto rimasto indifferente.

Con la necessità di chiudere almeno due-tre cessioni importanti con cui fare cassa, i Campioni di Spagna uscenti avrebbero già memorizzato le richieste della Juventus: in assenza di una proposta da almeno 80 milioni di euro, Comolli non si siederà neanche al tavolo negoziale per trattare.