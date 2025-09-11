Diretta Juventus: Vlahovic all’Inter, Marotta all’assalto. Tudor ribalta la squadra | Le notizie dell’11 settembre

Diretta Juventus, Vlahovic all’Inter è una cosa concreta: si alza la tensione prima del derby d’Italia. Tudor ribalta la squadra

Sabato pomeriggio, alle 18, c’è l’Inter allo Stadium. E non è solo una partita di calcio, ma è uno scontro generazionale. Che, a quanto pare, animerà anche il mercato nel corso delle prossime settimane.

Sì, perché i nerazzurri fanno sul serio per Vlahovic, che si potrebbe liberare a zero nel prossimo mese di giugno. Intanto Tudor pensa al campo ed è pronto a ribaltare l’attacco.

08:30 – Igor Tudor pensa solo alla partita di sabato, e sempre secondo il quotidiano torinese potrebbe cambiare modulo. Davanti si potrebbe vedere Yildiz alle spalle di due punte. Oltre David, quindi, si potrebbero giocare una maglia Openda e Vlahovic per completare il reparto.

08:00 – Secondo TuttoSport in edicola questa mattina l’Inter fa sul serio per Vlahovic. Marotta lo vuole la prossima estate quando il serbo, in scadenza, si può liberare a parametro zero. Anche perché non ci sono possibilità, almeno per ora, di un rinnovo contrattuale. Si scalda il derby d’Italia.