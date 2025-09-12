Bufera Bernardo Silva sulla Juventus: “Il contratto è già pronto”

Da clamorosa ipotesi a obiettivo concreto: la rivelazione su Bernardo Silva innesca un dirompente effetto domino per i bianconeri

Sebbene la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da pochi giorni, le trame di mercato che riguardano la Juventus non sono affatto finite. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Comolli si è già dimostrato molto attento a capire quali occasioni possano garantire un salto di qualità all’organico di Tudor.

In un mosaico ancora tutto da comporre, negli ultimi giorni è rimbalzata l’indiscrezione legata all’interessamento della ‘Vecchia Signora’ per Bernardo Silva. Il jolly portoghese – ricordiamolo – è legato al Manchester City da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. Al momento bloccati, i colloqui per il prolungamento non sembrano fungere da preludio di una fumata bianca piuttosto lontana.

In quello che sarebbe un acquisto ‘alla Pirlo‘, Comolli avrebbe cominciato a lavorare sotto traccia alla ricerca degli spiragli giusti con cui far saltare il banco. La poliedricità dell’ex Benfica, in grado di calpestare più zolle di campo grazie alla sua intelligenza tattica, è un fattore di cui è impossibile non tener conto. La stessa questione anagrafica non spaventa affatto i bianconeri.

Calciomercato Juventus, tormentone Bernardo Silva: l’ultimo annuncio sul contratto

Allo stato attuale della situazione, l’avversario più temibile per la Juventus sul fronte Bernardo Silva, almeno in linea ipotetica, sarebbe però proprio l’ex squadra del portoghese: il Benfica. Nel corso della sua ultima intervista rilasciata ad A Bola, il candidato alla presidenza club lusitano – Joao Noronha Lopes – ha infatti rivelato il suo piano per riportare il ‘figliol prodigo’ a rivestire la maglia delle Aquile.

Di seguito le parole di Lopes che, come prevedibile, hanno innescato un vero e proprio tormentone: “Sì, posso confermare che è pronto un contratto per Bernardo Silva e voglio portarlo qui a gennaio. Incarna tutto ciò che desidero per la squadra: identità, cultura vincente e il fatto che sia un tifoso della nostra squadra. Vi posso assicurare che non ci fermeremo qui”.

Molto più di un avviso ai naviganti, dunque. Ricordiamo che il talentuoso tuttocampista di Guardiola è cresciuto proprio nel vivaio del Benfica prima di trasferirsi in Premier League nel 2014. Il cordone ombelicale con la sua ex squadra, però, non è mai stato definitivamente reciso.

La Juventus – dunque – dovrà memorizzare anche la promessa di Lopes, fermo restando che sarà molto difficile strappare il portoghese ai Citizens già a gennaio.