Elkann fa volare la Juve: aumento di capitale e tre acquisti a gennaio

Oltre a godersi i risultati del campo, la proprietà bianconera sta già pensando a come rinforzare la rosa di Tudor

Sia pur soffrendo in lungo e in largo la qualità nel palleggio dell’Inter, la Juventus è uscita assolutamente galvanizzata dal derby d’Italia contro i nerazzurri. La sventola di Adzic dalla medio-lunga distanza ha regalato tre punti pesantissimi alla compagine di Tudor che ora può guardare ai prossimi impegni con rinomato ottimismo.

Pur non entusiasmando sul profilo del gioco, la ‘Vecchia Signora’ ha finalmente dimostrato quel carattere e quella voglia di vincere incredibilmente smarrito negli ultimi anni. Valori che hanno da sempre contraddistinto la tempra dura di una società che ora punta a ritornare prepotentemente al tavolo dei vincitori. Del resto il pirotecnico 4-3 dell’Allianz Stadium ha portato in dote non poche indicazioni.

Oltre ai ragionevoli elogi per il modo con cui la Juventus è stata in grado di ribaltare la partita, non può passare in sordina l’ennesima prestazione disastrosa di Koopmeiners. Se a ciò si aggiungono le defezioni sugli esterni e gli inaspettati balbettii della linea difensiva, il quadro che viene fuori è probabilmente meno luminoso di quanto la vetta condivisa con il Napoli possa suggerire.

Elkann e i tre acquisti in programma: Juventus scintillante

Rispetto agli Azzurri, squadra già rodata dall’abile regia di Antonio Conte, i bianconeri sono un cantiere aperto del quale Tudor non ha ancora trovato la veste definitiva. E chissà che, come occasione per alzare pesantemente l’asticella, il mercato di gennaio non possa rappresentare un autentico spartiacque per la seconda parte di stagione di Openda e compagni.

Ne è convinto Graziano Carugo Campi che con un post su X ha evidenziato le prossime mosse societarie, rimarcando l’assoluto impegno di Elkann alla costruzione di una squadra ancora più forte. Secondo Campi, infatti, è in programma un nuovo aumento di capitale da parte del club.

Un sostegno economico non irrilevante. Un altro segnale importante che arriverebbe dall’alto, l’ennesimo che servirà ad irrobustire il ventaglio di scelte a disposizione di Tudor. In tal senso, il giornalista chiosa spiegando che sarebbe “già partita la ricerca di tre giocatori tra difesa e mediana“. La Juventus è tornata.