DIRETTA | Juventus, è già vigilia di Champions. Dilemma Vlahovic – Le news del 15 settembre

Tra campo e non solo, bianconeri on fire: segui con noi tutti gli aggiornamenti sulla ‘Vecchia Signora’

Messi in cascina i tre pesantissimi punti ottenuti contro l’Inter, la Juventus ha già cominciato a preparare il match contro il Borussia Dortmund con il quale i bianconeri bagneranno il loro esordio stagionale in Champions League. In attesa di novità dalla rifinitura, a tenere banco sono anche le indiscrezioni di mercato in entrata e non solo. Ecco tutte le news di giornata:

08:28 – “Dillo all’arbitro che hai fatto fallo”: così, secondo La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram si sarebbe rivolto al fratello Khephren nell’attesa della decisione del Var sul gol di Adzic. Da qui la ragione dei sorrisi dell’attaccante nerazzurro; nessun provvedimento a carico del giocatore visto dal momento che la spiegazione ha convinto tutti. Thuram sarà dunque regolarmente convocato per la trasferta di Champions contro l’Ajax.

08:20 – Dalla Spagna rilanciano: secondo El Gol Digital, l’Atletico Madrid non avrebbe mollato la presa per Dusan Vlahovic a cui sarebbe pronto a dare la caccia in caso di partenza di Sorloth.

08:00 – Problema al polpaccio per Maignan che ha lasciato San Siro in stampelle. Da valutare le condizioni del portiere francese anche in vista della sfida contro la Juve in programma allo Stadium il 5 ottobre.