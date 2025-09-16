Bernardo Silva alla Juventus: la chiusura arriva in anticipo

Il futuro del centrocampista portoghese alimenta i sogni di gloria dei bianconeri: il colpo di scena, però, sorprende Comolli

La classe e il talento seguono percorsi che l’età anagrafica può solo oscurare, ma non nascondere fino in fondo. Kevin De Bruyne e Luka Modric, ad esempio, stanno già dettando la loro legge, mostrando le giocate tipiche del repertorio abbinate ad una tecnica di base abbondantemente sopra la media. La Juve memorizza e prende nota.

Già, perché per riuscire a creare una squadra capace di fare il definitivo salto di qualità, la ricerca dell’amalgama vincente passa anche da giocatori capaci di dare del ‘tu’ al pallone. Veri e propri artisti sul manto erboso grazie ai quali trovare quelle soluzioni di gioco con cui aprire le difese avversarie.

In un centrocampo in crescita ma sostanzialmente avaro di questi interpreti, un giocatore del genere sposterebbe e di tanto gli equilibri della compagine di Tudor. Anche per questo sorprendono fino ad un certo punto le voci e le indiscrezioni legate al futuro di Bernardo Silva, accostato con una certa insistenza proprio alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, bomba Bernardo Silva: le ultime dall’Inghilterra

Il tuttocampista del Manchester City è infatti legato ai Citizens da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. Fino a qualche giorno fa, si credeva che le chances di una permanenza dell’ex Monaco all’ombra dell’Etihad fossero ormai ridotte al lumicino. Da qui gli abboccamenti con Benfica e Juventus che stanno effettivamente provando a capire i possibili margini di manovra.

Tuttavia, dall’Inghilterra trapela un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe una vera e propria doccia fredda per le velleità dei due club di mettere le mani sul giocatore. Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, il City sarebbe intenzionato a mettere sul tavolo negoziale una nuova proposta di rinnovo per convincere Bernardo Silva.

Richiesta esplicita di Guardiola, la permanenza del portoghese sarebbe caldeggiata in lungo e in largo dal tecnico spagnolo che, come prevedibile, non ha esitato a consegnargli le chiavi del centrocampo da quando siede sulla panchina dei Citizens. Notizia che chiaramente potrebbe spostare gli equilibri a favore del rinnovo del classe ’94 almeno in linea teorica. Dal canto suo, il classe ’94 non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro: si attendono aggiornamenti.