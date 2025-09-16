Dimissioni dopo Juventus-Inter, la notizia scuote la Serie A

Inaspettatamente arriva la notizia che scuote la Serie A: dimissioni dopo lo spettacolare Juventus-Inter. Ecco cosa sta succedendo

Dopo tre giornate la Juventus è a punteggio pieno. Dopo i successi contro il Parma, all’esordio in campionato, e contro il Genoa, gli uomini di Igor Tudor hanno calato il tris nel ‘Derby d’Italia’, ossia contro l’Inter.

Un pirotecnico 4-3 all’insegna della linea verde: il 4-3 definitivo lo ha fissato il 19enne Vasilije Adzic con una sassata da distanza siderale che ha sorpreso un Sommer non esente da colpe. Le altre marcature bianconere portano la firma di Lloyd Kelly, che aperto le danze, Kenan Yildiz e di Khephren Thuram che ha replicato al fratello Marcus impattando il match sul momentaneo 3-3.

Insomma, inizio di campionato con il botto per la ‘Vecchia Signora’ che mette in mostra i suoi gioiellini in attesa che gli acquisti boom della appena archiviata sessione estiva di calciomercato, Jonathan David e Lois Openda, distribuiscano i dividendi sotto forma di gol.

Discorso diametralmente opposto per i nerazzurri, precipitati dopo il ko all’Allianz Stadium a meno sei dai bianconeri e dal Napoli. E, infatti, dopo uno spettacolare ed emozionate ‘Derby d’Italia’ arriva la notizia che scuote la Serie A: “Dimissioni”.

Gigi Moncalvo: “Il Presidente Ferrero dovrà andarsene”

In vista di Juventus-Inter il noto giornalista Gigi Moncalvo è intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’, on line sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il giornalista, conduttore televisivo e scrittore si è anche focalizzato sulla situazione interna alla dirigenza bianconera.

“Il Presidente Ferrero dovrà andarsene, il patteggiamento per la famosa vicenda di John Elkann (relativa alla vertenza fiscale sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli, ndr) lo dovrà portare alle dimissioni. La Juventus tra qualche settimana sarà senza Presidente, no? E chi sarà il nuovo presidente?“, le parole di Gigi Moncalvo che non possono non destare preoccupazione nei tifosi bianconeri.

“Ecco, quindi la Juventus si trova in una situazione in cui se tu vuoi comprare uno – ha argomentato l’esperto giornalista – Tudor non può neanche dire la sua e, soprattutto, neanche Comolli può dire la sua. Perché con chi si va a confrontare? Va a confrontarsi con Ferrero, va a confrontarsi con Scanavino. Che cosa ne sanno Ferrero e Scanavino di tecnica, di calciatori? Chiellini è bravo, ma sta zitto e lo vedete lì. Io non so che ruolo abbia e che deleghe gli abbiano dato. Temo non gliene abbiano date”.

Dunque, Gigi Moncalvo vede un futuro alquanto incerto sul fronte societario bianconero mentre gli uomini di Tudor stasera, con palla al centro alle ore 21.00, sono chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere in campionato nel debutto in Champions League, all’Allianz Stadium, contro il Borussia Dortmund.