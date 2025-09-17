Yildiz via dalla Juventus a gennaio: Comolli scrive i titoli di coda

Protagonista dentro e fuori dal campo, il gioiellino turco continua a far parlare di sé: la comunicazione scrive la parola fine

Otto gol e sette assist nelle ultime 15 gare ufficiali della Juventus. Questi i numeri impressionanti con cui Kenan Yildiz si sta prendendo una squadra che ormai non può più prescindere dalle giocate del suo numero 10, decisivo anche contro il Borussia Dortmund con un gol ‘alla Del Piero’.

“Non riesco a dirgli niente da un punto di vista tattico, fa tutto bene”: le parole di Igor Tudor certificano la crescita esponenziale anche in termini di maturità calcistica di un calciatore del quale il tecnico croato sta letteralmente esaltando le qualità. Dal canto suo, la Juventus vuole chiudere in tempi relativamente brevi la ‘pratica’ riguardante il rinnovo del suo gioiellino con prolungamento e annesso adeguamento dell’ingaggio.

Il nuovo contratto fino al 2030 da circa sei milioni di euro a stagione è definito nelle sue linee essenziali, in attesa di ultimare gli ultimissimi dettagli di una trattativa mai in discussione e orientata a vivere gli ultimi km prima del traguardo.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Yildiz: blitz del Chelsea e risposta lampo

Per buona pace delle tante big europee che in tempi e in modi diversi hanno provato a far saltare il banco. Ultimo, ma di certo non per importanza, il Chelsea di Enzo Maresca. Convinti delle qualità di Yildiz, nel mirino dei londinesi da tempi non sospetti, i Blues avrebbero già formulato una proposta da 80 milioni di euro per provare a convincere la Juventus a privarsi del suo gioiello.

No imperioso da parte di Comolli che, forte anche della posizione contrattuale che lega reciprocamente il club bianconero e il calciatore, non è intenzionato ad ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro. Anche per questo, unito ai tanti esuberi che ancora caratterizzano la rosa del Chelsea, dovrebbe frenare un assalto dei Blues nella sessione invernale di calciomercato.

Come detto, la Juve punta moltissimo sull’attaccante turco che lascerà Torino solo in caso di un’offerta irrinunciabile. Negli ultimi giorni, in tal senso, è trapelata con una certa insistenza l’indiscrezione riguardante l’interessamento del Barcellona. Sondaggi che, almeno allo stato attuale, non si sono tradotti in offerte di alcun tipo. Tudor può godersi ancora la sua stella, luce cristallina in un firmamento che sembra aver finalmente diradato una parte delle nubi della scorsa stagione. Anche sul mercato.