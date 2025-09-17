Diretta Juventus: problema Di Gregorio. La moviola è una sentenza | Le notizie del 17 settembre

Diretta Juventus: dopo il pareggio in Champions League ci sono molte notizie attorno ai bianconeri. Tra moviola e Di Gregorio, tutto quello che c’è da sapere

Un’altra notte folle per la Juventus: due gol nel recupero e un pareggio acciuffato grazie a Vlahovic – due reti e un assist – e alla zuccata di Kelly. Un punto contro il Borussia è sempre buono contro una squadra importante soprattutto per come si era messa la partita.

Di Gregorio in primo piano spaesato
Bene la prestazione del serbo, come detto, che ha cambiato la partita, mentre adesso c’è un problema Di Gregorio. Il portiere è nel mirino dei tifosi per l’errore nel terzo gol. E anche i giornali lo hanno condannato. Insomma, ecco le notizie più importanti di oggi.

08.43 – Non solo Di Gregorio, anche Koopmeiners ha sfornato l’ennesima prestazione al di sotto delle aspettative. E i tifosi hanno chiesto la rescissione del contratto. 

08.22 – La moviola condanna Letexier: sul Corriere dello Sport si parla di errore clamoroso. Il fallo di mano era rigore per la Juventus e non si capisce come il Var non abbia sistemato la cosa. Infatti la prova del direttore di gara francese è da 4. Poteva essere, senza dubbio, un’altra partita con un vantaggio bianconero.

08.00 – “Di Gregorio deve essere supportato da Tudor nei prossimi giorni, a livello mentale”. Così Fabio Capello ha parlato ieri sera a Sky. Il portiere dopo la non brillante prestazione contro l’Inter anche ieri sera si è macchiato di un errore clamoroso. Le pagelle sono impietose: Gazzetta gli dà 4, mentre per il Corriere dello Sport la sua prova vale un 5.

 

 

