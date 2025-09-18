DIRETTA | Juventus, Vlahovic in un top club e nuovo esterno in Serie A – Le news del 18 settembre

Protagonista dentro e fuori dal campo, la ‘Vecchia Signora’ prepara i prossimi impegni ufficiali

Archiviata la serata dalle mille emozioni che ha portato al pirotecnico pareggio contro il Borussia Dortmund, la Juventus punta la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Al ‘Bentegodi’ è previsto un turnover oculato per ottimizzare le forze; intanto, a prendersi la scena è sempre Dusan Vlahovic, che si è preso letteralmente la squadra sulle spalle. A completare il mosaico, emergono nuovi retroscena sulle mosse di mercato bianconere.

09:08 – C’è un retroscena, secondo Matteo Moretto, sul rinnovo di contratto di Tudor con la Juventus: “La Juve ha deciso di rinnovare il contratto di Tudor fino al 2027 con un anno opzionale. E quella clausola che c’era prima, quando i bianconeri avrebbero potuto pagare un milione di euro, non c’è più. Tudor guadagna 3 milioni di euro netti circa all’anno”.

08:45 – Secondo TuttoSport in edicola questa mattina Vlahovic avrebbe iniziato ad aprire alla possibilità di rinnovo con la Juventus. Anche abbassando le pretese d’ingaggio.

07:55 – Come evidenziato da fichajes.net, a raccogliere informazioni sul futuro di Vlahovic sarebbe stato anche il Real Madrid, alla ricerca di un nuovo numero 9.

07:35 – Come evidenziato da Matteo Moretto, Giuntoli aveva sondato con interesse la situazione legata a Nuno Tavares, poi rimasto alla Lazio. La trattativa con i biancocelesti, però, non è mai decollata.