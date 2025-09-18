Il Real Madrid prenota Vlahovic: “Sarà il prossimo acquisto stellare”

L’attaccante serbo è entrato nelle grazie del top club, ma c’è di più: l’irruzione fa calare il sipario

Galvanizzata dal filotto di risultati utili consecutivi ottenuti tra campionato e Champions League, la Juventus di Igor Tudor non può correre il rischio di cullarsi sugli allori. Anche per questo Igor Tudor sarà chiamato ad un tunorver ragionato con il quale razionalizzare le forze. Contro l’Hellas Verona, ad esempio, si potrebbe rivedere Dusan Vlahovic dal 1′.

L’attaccante serbo – assoluto protagonista di questo primo scorcio di stagione con quattro reti un assist – si sta caricando la squadra sulle spalle. Un fattore soprattutto quando entra a gara in corso, l’ex centravanti della Fiorentina si è lasciato alle spalle le tante voci che ne avevano caratterizzato un’estate bollente in chiave mercato.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026, Vlahovic non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. L’ipotesi che Comolli possa mettere sul tavolo negoziale una proposta di rinnovo non sembra utopistica; il giocatore, però, dovrebbe fare uno sforzo e accettare una drastica riduzione di ingaggio.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid fa sul serio per Vlahovic

Fattori che – ad esempio – ne hanno frenato anche il possibile addio nelle scorse settimane. Tuttavia, non sono pochi i club che continuano a monitorare l’evolversi della situazione, particolarmente interessati al da farsi. Oltre alle milanesi e al solito Manchester United, infatti, va registrato anche l’interesse del Real Madrid.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, i Blancos non sarebbero rimasti insensibili ai segnali lanciati dal numero 9 della Juventus nelle ultime uscite ufficiali. A caccia di un profilo con cui rimodulare il ventaglio di alternative a disposizione di Xabi Alonso, le Merengues potrebbero prendere in considerazione l’idea di puntare su un attaccante forte fisicamente e in grado di attaccare con veemenza la linea difensiva avversaria.

Caratteristiche che nell’ultima stagione sembra aver sviluppato Kylian Mbappé, molto più a suo agio nell’abito tattico che gli ha cucito addosso l’ex allenatore del Bayer. Visti i tanti impegni stagionali, però, dalle parti di Valdebebas si starebbe ragionando sulla possibilità di affiancare all’ex stella del Monaco e a Gonzalo Garcia un attaccante strutturato e abituato a ‘navigare’ nel cuore dell’area di rigore.

Benché non sia ancora cominciata una vera e propria trattativa, stando alla fonte in questione il Real avrebbe dunque cominciato a seguire con interesse l’evolversi della situazione legata a Dusan Vlahovic. Opportunità che intrigherebbe e non poco i madrileni, convinti che l’acquisto del classe 2000 possa rappresentare un “innesto stellare” con cui completare l’attacco.