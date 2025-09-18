Inter spiata e Conte KO: la Juve ha scelto il nuovo Koopmeiners | ESCLUSIVO

Damien Comolli è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato, con due obiettivi ben chiari

Reduce dalla scorpacciata di gol (fatti e subiti) contro Inter e Borussia Dortmund, la Juventus è tornata a Torino per preparare la sfida esterna contro il Verona. Nonostante l’ottimo avvio di stagione e i segnali incoraggianti ricevuti soprattuto da Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, il mercato di gennaio servirà a Damien Comolli per colmare le lacune lasciate dalla sessione estiva di calciomercato.

Sugli esterni e a centrocampo, la dirigenza bianconera proverà a fare qualcosa, soprattutto qualora la squadra dovesse essere ancora altamente competitiva sia in campionato, sia in Champions League. Se per l’estate si guarda anche a possibili occasioni a parametro zero come Bernardo Silva, a inizio 2026 ci sarà bisogno di mettere mano al portafogli per portare in dote a Igor Tudor i rinforzi richiesti.

La Juve sfida Napoli e Roma: ecco il nuovo Koopmeiners

Per quanto riguarda il centrocampo, sono diversi i profili monitorati dallo staff di Comolli. Detto che due degli identikit preferiti dell’ex Tolosa restano i costosissimi Andrey Santos (50-60 milioni) e Manu Koné (almeno 50 milioni), nelle ultime ore sta emergendo con forza anche un’altra pista. Secondo quanto appreso da Juvelive.it, infatti, i radar bianconeri si sono spostati anche in Olanda.

Da diverse settimane, gli emissari juventini stanno visionando Kenneth Taylor. Anche nella sfida di ieri sera contro l’Inter, il centrocampista dell’Ajax è stato osservato. Dotato di un’ottima tecnica di base, il 23enne di Alkmaar si distingue per un’ottima capacità d’inserimento nell’area avversaria che lo accomuna alla miglior versione di Teun Koopmeiners, che a Torino non si è ancora vista.

Seguito anche dal Napoli e dalla Roma, il numero 8 dei lancieri in estate è stato vicino al Porto, ma il trasferimento alla corte del suo mentore, Davide Farioli, non si è materializzato. In 171 presenze con la prima squadra, Taylor ha collezionato 34 gol e 24 assist, centrando il record stagionale lo scorso anno, con ben 14 reti messe a segno in tutte le competizioni.