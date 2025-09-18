Plusvalenza choc per la Juve: bomba da 70 milioni

Calciomercato Juventus, plusvalenza choc per i bianconeri. Clamoroso addio da 70 milioni di euro. Hanno già prenotato l’assalto

Si sa, in questi anni, il mercato è sicuramente inflazionato da quelli che sono i conti societari. Quindi, a dire il vero, in nessun club nessuno è incedibile. Nemmeno dentro la Juventus.

Forse, i bianconeri, uno sforzo lo potrebbero fare per Yildiz ma se la prossima estate qualcuno dovesse presentare con un’offerta choc, da oltre 100 milioni di euro, allora uno i conti in tasca se li dovrebbe fare. Ma non pensiamo a questo, nonostante ci siano già delle voci di un Chelsea pronto ad arrivare a Torino. Ma parliamo di un giocatore, appena arrivato in bianconero, che secondo fichajes.net potrebbe regalare una clamorosa plusvalenza a Comolli.

Openda al Bayern Monaco: la Juve incassa

Parliamo di Openda, che la Juve ha preso dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto per 40,6 milioni di euro. Bene, secondo il portale spagnolo, il Bayern Monaco, che vorrebbe la prossima estate rinforzare l’attacco, sarebbe pronto a prendere il giocatore per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. I bavaresi vorrebbero un elemento che conosce già il campionato e proprio Openda sarebbe l’uomo giusto.

Insomma, la Juve potrebbe incassare dopo un solo anno con il belga a Torino una cifra molto superiore di quella che è stata stanziata per prenderlo l’ultimo giorno di mercato. E quindi occhio davvero a questa possibilità che potrebbe stravolgere totalmente le carte in tavola.

Ovvio, al momento si parla solamente di indiscrezioni, supposizioni, niente di concreto, ma siamo sicuri che quando una voce esce, qualcosa di vero, sotto sotto, c’è sempre. Da tenere in considerazione quindi la possibilità di un addio, soprattutto se Vlahovic dovesse apire al rinnovo a cifre inferiori di quelle che al momento percepisce. Secondo TuttoSport qualche segnale d’apertura c’è.