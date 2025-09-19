Allegri di corto muso: bye bye Juve e colpaccio Milan

Snobbato da Comolli, adesso c’è il Milan: l’intreccio è già bollente, tutti i dettagli

Dopo il brutto esordio contro la Cremonese, il Milan ha ritrovato compattezza ed equilibrio inanellando due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna. Buone le risposte fornite da Massimiliano Allegri che ha già dato un’identità di gioco ben precisa ad una squadra troppo ‘ballerina’ nelle ultime stagioni.

Tra gli impegni su cui porre l’accento, il confronto del 5 ottobre tra i rossoneri e la Juventus non può non calamitare tantissimi temi. A cominciare dal ritorno allo Stadium dell’allenatore livornese, uno dei tecnici più vincenti della storia della ‘Vecchia Signora’. Gli intrecci sul campo tra il ‘Diavolo’ e i bianconeri potrebbero però trasferirsi anche in sede di calciomercato.

A prescindere dalla situazione legata a Dusan Vlahovic, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere, i prossimi mesi potrebbero fungere da apripista per Igli Tare per un’altra trattativa.

Calciomercato Juventus, irrompe il Milan: Comolli tira i remi in barca

Ci stiamo riferendo al tam tam mediatico legato al futuro di Yves Bissouma. Il centrocampista maliano di proprietà del Tottenham è ormai da tempo ai margini del progetto tecnico degli Spurs e si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più intrigante per il suo futuro.

Dopo essere stato accostato – almeno in Serie A – sia alla Juventus che alla Roma, Bissouma potrebbe ora rappresentare un’occasione a sorpresa per il Milan. A rivelarlo è Sportsboom che spiega come sia il West Ham che l’Everton, da tempo sulle tracce del classe ’96, possano essere tagliate fuori proprio dall’azione dei rossoneri. Frank non vorrebbe infatti cedere il suo centrocampista in Premier League per rinforzare una diretta rivale.

Benché non sia ancora partita una vera e propria trattativa, stando alla fonte sopracitata Tare starebbe monitorando gli eventuali sviluppi della vicenda. Tra le priorità del Milan, però, almeno nel medio periodo non sembra esserci quello di puntellare la mediana visti gli arrivi di Rabiot, Modric, Ricci e Jashari. Si attendono aggiornamenti.