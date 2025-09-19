Addio Vlahovic, Guirassy nuovo bomber: ha già accettato

L’attaccante del Borussia Dortmund inciderà in maniera importante sul futuro dello juventino: il motivo

Riprendersi la Juventus non è mai un compito facile, ma i segnali lanciati da Dusan Vlahovic in questo primo scorcio di stagione non possono essere sottovalutati. Il bomber serbo si è letteralmente preso la squadra sulle spalle e con i 4 gol finora messi a segno – impreziositi anche dall’assist decisivo contro il Dortmund – è di gran lunga il calciatore più prolifico dell’organico bianconero.

Se questo contribuirà a cambiare le carte in tavola in relazione al suo futuro, è ancora presto per dirlo. Quello che è certo, però, è che l’ex centravanti della Fiorentina da vero professionista non ha mai snobbato la causa, nonostante le tante voci (con tanto di critiche) legate al suo possibile addio.

Le varie pretendenti all’attaccante numero serbo, intanto, non possono non prendere nota. Vlahovic è infatti legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026: le trattative per il rinnovo sono ormai interrotte da mesi. Anche per questo, a meno di clamorosi colpi di scena, è molto probabile che le strade della Juventus e del suo numero nove si separino a fine stagione.

Calciomercato Juventus, incrocio Vlahovic-Guirassy: ecco cosa sta succedendo

Inter, Milan, alcuni club di Premier League monitorano il da farsi. Tuttavia, occhio alla posizione del Barcellona. I blaugrana sono infatti alla ricerca di un attaccante al quale affidare le chiavi di un reparto che dovrebbe restare orfano di Lewandowski (il cui contratto con i catalani scadrà proprio la prossima estate).

Ci stiamo riferendo a Serhou Guirassy che, stando alla fonte in questione, avrebbe letteralmente stregato l’area tecnica blaugrana, pronta ad intavolare una trattativa con il Borussia Dortmund. Aspetto – quest’ultimo – che però non può essere bypassato come una semplice formalità. I gialloneri non sarebbero disposti a privarsi a cuor leggero del proprio bomber e chiederebbero almeno 100 milioni di euro per sedersi al tavolo negoziale.

Tanti, troppi soldi per un Barcellona che non può sforare determinati limiti di spesa. A fare la differenza, come spesso avviene in questo genere di situazioni, saranno dunque quelle cessioni che il blaugrana eventualmente riusciranno ad intavolare. Staremo a vedere cosa succederà.