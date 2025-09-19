Juventus-Bernardo Silva: ‘scambio’ e nuovo ribaltone

Il portoghese continua ad accendere le fantasie di Comolli: lo smacco, però, è dietro l’angolo. Gli ultimi sviluppi

Tra i nomi accostati con più insistenza alla Juventus in questo frangente relativamente avaro di indiscrezioni di mercato di un certo tipo, impossibile non menzionare Bernardo Silva. Il centrocampista del Manchester City, nonostante il forcing di Guardiola, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026 e ha cominciato a guardarsi intorno.

Animata dalla volontà di incrementare il tasso tecnico di un reparto al quale manca un profilo come quello del tuttocampista portoghese, l’area tecnica bianconera ha mosso i primi passi per capire i margini di manovra. L’innesto di Bernardo Silva ricorderebbe sotto certi aspetti quello di Andrea Pirlo, anche se il fuoriclasse cresciuto nelle giovanili del Benfica calpesta zolle di campo decisamente più avanzate.

Tuttavia, gli estimatori per il classe ’94 – come logico che sia – di certo non mancano. A cominciare proprio dalle Aquile che dopo aver riportato in terra lusitana José Mourinho sognano il grande colpo. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, incrocio Bernardo Silva: il cambio di maglia riscrive il finale

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, anche il Barcellona sarebbe orientato a giocarsi le sue carte per mettere le mani su Bernando Silva. Consapevoli del pressing del Benfica, i blaugrana vorrebbero anticipare le operazioni (sempre in vista dell’estate) facendo saltare il banco in tempi relativamente brevi.

In un mosaico ancora tutto da costruire, Deco (ds del Barcellona, ndr) vorrebbe fissare un summit con il giocatore nel quale presentare al ragazzo un progetto ambizioso per provare a convincerlo a volare alla corte di Flick. Visto il tetto imposto dalla Liga in termini di Salary Cup, però, l’attuale fantasista del City sarebbe chiamato a ridurre in maniera consistente le sue richieste economiche.

Va da sé che, nel caso in cui il portoghese dovesse effettivamente accettare la proposta del Barça, si potrebbe dar vita ad un interessante effetto domino. Nei giorni scorsi dall’Inghilterra sono infatti rimbalzate voci insistenti legate ad un possibile interessamento dei Citizens per Fermin Lopez, considerato non incedibile da Flick. Un incrocio di maglie tutto tecnica e qualità sull‘asse Manchester-Barcellona? Ai posteri l’ardua sentenza.