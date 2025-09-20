Dybala assieme a Vlahovic: il clamoroso ritorno fa sognare

Dybala insieme a Vlahovic: il ritorno clamoroso in panchina fa sognare i tifosi. Ecco cosa potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi

Dusan Vlahovic saluterà quasi sicuramente la Juventus alla fine di questa stagione. Non ci sono margini, almeno per il momento, per il rinnovo: troppi i 12 milioni di euro all’anno che percepisce il serbo. E lui non ha nessuna intenzione di abbassare le sue pretese.

Si è parlato di un suo addio nel corso dell’estate, ma è rimasto e Tudor lo impiegherà senza nessun problema fin quando lo avrà a disposizione. Poi si vedrà. E, come sappiamo, una delle squadre che maggiormente ha cercato di prendere il giocatore nel corso dell’estate è stata il Fenerbahce che allora era di Mourinho. Non solo, dalla Turchia arriva la notizia che da quelle parti sono pronti ad affondare di nuovo nel mese di gennaio per anticipare la concorrenza. Ma qui la notizia è un’altra.

Vlahovic da Mourinho: si porta Dybala

Evidente che l’appeal dello Special One, in una squadra importante come il Benfica, adesso, possa fare la differenza. E magari il tecnico portoghese ci potrebbe riprovare nei prossimi mesi e comporre di nuovo la coppia Dybala-Vlahovic.

Sì, perché come nello scorso mese di luglio ha riportato in esclusiva Asromalive.it, il Benfica ha fatto un sondaggio per la Joya – fuori per infortunio al momento – anche lui con un contratto in scadenza che difficilmente, visti i continui infortuni, verrà rinnovato. In poche parole, Mourinho, per rinforzare la propria squadra, potrebbe chiedere il doppio colpo a parametro zero in Serie A a Rui Costa, presidente del Benfica. Una soluzione, questa, da tenere in considerazione per le prossime settimane.