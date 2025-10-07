Juventus, post Tudor: “Spalletti primo nome, ma c’è anche un altro allenatore” | ESCLUSIVO

Il club bianconero è a secco di vittorie da ben cinque gare, Tudor può rischiare il posto: due nomi per rimpiazzarlo fatti nella diretta sul nostro canale Twitch

Cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League e una vittoria che per la Juventus manca ormai dal 13 settembre, ossia dal rocambolesco successo contro l’Inter.

L’ultimo pareggio è stato quello ottenuto contro il Milan. Uno 0-0 che ha confermato come i bianconeri continuino ad essere imbattuti nel corso della stagione, anche se ormai è necessario tornare alla vittoria. Dopo la gara non sono mancate le critiche e nel mirino è finito anche Igor Tudor. Il tecnico bianconero deve tornare a vincere per fare in modo che l’ambiente riconquisti energia positiva. L’allenatore deve riportare la squadra alla vittoria, anche per consolidare la sua posizione in panchina.

Al momento il club non pensa ad un suo esonero, ma è chiaro che se le vittorie continuassero a non arrivare, allora la situazione potrebbe cambiare. E a proposito di un possibile cambio in panchina, nel corso della diretta di JuveLiveOfficial in onda sul nostro canale Twitch con il giornalista Jacopo Galvani abbiamo parlato proprio di un possibile ricambio alla guida del club bianconero.

Galvani in ESCLUSIVA a JuveLiveOfficial: “Spalletti e poi Palladino per la panchina”

Galvani, giornalista di milanorossonera.it è intervenuto a poche ore di distanza dalla sfida tra Juventus e Milan e ha rivelato un retroscena di mercato.

“Mi è arrivata questa voce, se ci fosse un esonero di Igor Tudor, allora è pronto Luciano Spalletti e in seconda battuta Raffaele Palladino” ha dichiarato Galvani a ‘JuveLive’. Due profili al momento senza squadra e desiderosi di rilanciarsi. Spalletti è libero dopo la deludente avventura in Nazionale e sogna un club che gli possa dare una possibilità di rilancio. In questo senso attenzione anche alla Fiorentina, con la situazione di Stefano Pioli piuttosto in bilico e con il tecnico di Certaldo che rappresenta una sorta di sogno proibito della società viola.

Proprio dalla Fiorentina si è separato alla fine della scorsa stagione Raffaele Palladino, che ben conosce l’ambiente bianconero visto i suoi trascorsi da giocatore. Potrebbe quindi essere lui, tecnico giovane che però tra Monza e Fiorentina ha accumulato certamente esperienza, ad ereditare la panchina della Juventus. Tutto chiaramente dipenderà dai prossimi risultati e da quella che sarà la decisione su Tudor.