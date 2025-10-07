“Questi tre giocatori non sono da Juve”: la bocciatura è clamorosa | ESCLUSIVO

La presa di posizione non si è fatta attendere e potrebbe rappresentare una traccia da prendere in considerazione

Lenta ed involuta, la Juventus può benedire la sosta delle Nazionali. Quella vista all’opera fino a questo punto della stagione è infatti una squadra che ha poco o nulla della grinta e dell’aggressività chiesta da Tudor. Benché il tecnico croato continui ad predicare calma, la sensazione è che il gap con le big di Serie A sia ancora piuttosto evidente.

Sono tante le note negative da cerchiare in rosso. A cominciare da Teun Koopmeiners, il cui apporto praticamente nullo in zona offensiva oscura di poco il mancato filtra in mezzo al campo. In realtà, la lista di calciatori che non stanno affatto convincendo è molto più ampia e comprende anche diversi profili sia in difesa che sulle corsia esterne.

La presa di posizione del nostro Alessio Lento, intervenuto sul canale YouTube di Calciomercato.it, è piuttosto emblematica: “McKennie per me è un calciatore che può andare a giocare in campionati esotici, non più a livello europeo. Insieme a Federico Gatti e Andrea Cambiaso…per me non sono da Juve in questo momento. E non nomino Koopmeiners”.

Juventus, continuano a non convincere: il piano sul mercato

In tal senso, giova ricordare come le trattative per il rinnovo del centrocampista texano siano sostanzialmente ferme. Nelle ultime settimane le parti non hanno fatto passi in avanti in vista di un accordo che, stando così le cose, sembra configurarsi come un’opzione piuttosto remota.

Anche per questo le sirene dagli States sono ritornate a suonare con una certa insistenza, più incessanti che mai. Alcuni club a stelle e strisce stanno effettivamente provando a capire i margini di manovra per provare a far saltare il banco, allettate dall’idea di chiudere l’operazione a parametro zero visto che McKennie è legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2026.

Ad ogni modo, la sensazione è che nei prossimi mesi Comolli sarà chiamato ad una nuova, ulteriore rivoluzione. L’ennesima di una squadra che fatica ad assumere una fisionomia ben definita e soprattutto vincente.