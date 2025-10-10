Juventus su Tonali: 50 milioni più un giocatore, c’è il sì di Elkann

Nuovo assalto dei bianconeri a gennaio al centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana: ecco il piano

La Juve ha bisogno di rinforzare il centrocampo. E ha bisogno di farlo in fretta. Locatelli e Thuram stanno tirando la carretta praticamente da soli, visto lo scarso apporto dato finora da Koopmeiners e da McKennie. Il giovane Adzic è ancora un po’ acerbo, mentre Miretti è ancora fermo ai box per infortunio. Il sogno bianconero risponde al nome di Sandro Tonali.

Da tempo la Vecchia Signora ha messo gli occhi sul mediano del Newcastle e della Nazionale italiana. Proprio le recenti dichiarazioni dell’ex milanista dal ritiro degli Azzurri hanno riacceso le speranze della Juventus: “Non chiudo le porte ad un ritorno in Serie A, anzi. Credo che qualsiasi italiano pensa di tornare a giocare nel suo Paese prima o poi. E’ il campionato da cui ho iniziato e sta diventando sempre più bello”.

Calciomercato Juve, Koopmeiners e 50 milioni per Tonali

L’affare sarà tutt’altro che semplice, soprattutto nella sessione invernale di calciomercato. Questo perché il Newcastle non vuole privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti a metà stagione. Solo una proposta indecente potrebbe cambiare le carte in tavola. Ecco perché la Juventus sta pensando ad uno scambio con Teun Koopmeiners.

Stando a quanto sostenuto dal giornalista sportivo Fabio Ravezzani a ‘Tele Lombardia’, la dirigenza bianconera avrebbe avuto il benestare da John Elkann per un investimento importante a gennaio per dare l’assalto a Tonali. Intanto sarebbe stato già incassato il gradimento dell’entourage del calciatore al suo trasferimento all’ombra della Mole.

L’offerta da presentare ai Magpies sarebbe fatta sulla base di una parte cash quantificabile in 50 milioni di euro (magari con i bonus) ed il cartellino di Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha sprecato tutte le occasioni che gli ha concesso fino a questo momento Tudor nei vari ruoli in cui è stato impiegato. Scambio con Tonali: come dire due piccioni con una fava.