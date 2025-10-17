Non si è presentato agli allenamenti: rescissione immediata del contratto

L’annuncio ufficiale della società bianconera: “Mancato adempimento degli obblighi professionali previsti dall’accordo”

Annuncio improvviso del club: è stato rescisso il contratto di Kalulu. La decisione è arrivata dopo che il calciatore non si è presentato più volte agli allenamenti della squadra.

Non parliamo di Pierre, ma di suo fratello maggiore Aldo Kalulu. Alcune ore il classe ’96 fa ha detto ufficialmente addio al Partizan Belgrado. La società bianconera, attualmente seconda nella Superliga serba, ha annunciato il divorzio con un comunicato piuttosto duro in cui spiega il perché di questa scelta. In pratica il contratto dell’esterno è stato risolto per “mancato adempimento degli obblighi professionali previsti dal contratto e assenze prolungate dagli allenamenti”.

Stando ai media locali, Aldo Kalulu era in rotta da più di un mese col Partizan. Pur essendo tra i più pagati della rosa, il ventinovenne aveva smesso di presentarsi agli allenamenti senza fornire alcuna spiegazione. “Pensa di potersi comportare così, ma non è possibile. Sarà sanzionato secondo il regolamento”, aveva detto il Ds Predrag Mijatovic (sì, proprio l’ex Real e Florentia) anticipando sostanzialmente la rescissione contrattuale.

Cresciuto nel Lione come suo fratello Pierre, un titolare fisso della Juventus di Tudor, Aldo Kalulu ha salutato i tifosi del Partizan (in cui era approdato nel 2023) con uno scarno post/messaggio Instagram: “Grazie, meritate tutta la felicità del mondo. Parlerò sempre bene di voi”.