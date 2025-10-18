Tonali ha detto sì: ha già informato la Juve

Il centrocampista del Newcastle ha preso una scelta definitiva sul futuro immediato

Attesa dalla trasferta di Como domani alle 12.30, la Juventus, al netto delle eventuali sanzioni dell’UEFA, sta già pensando alle prossime sessioni di calciomercato per colmare le lacune presenti nell’attuale rosa bianconera. A centrocampo, il sogno resta senza dubbio Sandro Tonali.

Vista l’elevata valutazione del cartellino, Damien Comolli dovrà dare fondo a tutta la sua creatività per venire incontro alle richieste del Newcastle e nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con Koopmeiners e soldi.

Calciomercato Juventus, Tonali ha detto sì

I ‘Magpies’, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di arrendersi all’idea di dover salutare uno dei migliori calciatori della rosa. Già da tempo, la dirigenza bianconera sta studiando l’offerta giusta per il rinnovo e le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non sono incoraggianti per la Juve.

Stando a ‘Football Insider’, infatti, l’ex centrocampista del Milan non avrebbe alcuna smania di lasciare il Newcastle e avrebbe già dato la sua disponibilità a prolungare l’attuale contratto, in scadenza il 30 giugno del 2027. Un primo passo importante, ma non decisivo visto che le cifre offerte vanno ancora messe nero su bianco. Lavori in corso, dunque, che viene monitorato a distanza e con estrema attenzione alla Continassa.