Esonero Tudor, annuncio in diretta: “In caso di ko col Real…” | ESCLUSIVO

Le ultime sulla panchina bianconera nella diretta Twitch di Juvelive.it

“La percezione non è buona attorno alla Juventus, stiamo parlando degli stessi problemi da un po’ di anni. Il tempo passa e alcuni giocatori dovrebbero avere un po’ di esperienza acquisita, cosa che non si vede”. Così Giovanni Albanese di ‘Gazzetta.it’ nella diretta Twitch di Juvelive.it.

“L’allenatore ha messo in evidenza alcune tracce poi che si sono sovrapposte – ha aggiunto Albanese – Quello che ha deciso di fare Comolli pare non sia stato in linea con quanto chiesto da Tudor, il quale non perde occasione di metterlo in risalto”.

“Qualche settimana fa si parlava di Scudetto – ha evidenziato Albanese – mentre oggi non solo non c’è traccia di questo, ma tornano difficoltà di ogni tipo. Esonero Tudor? Per adesso sull’allenatore non ho grandi indicazioni, se non il fatto che Tudor, a differenza dei predecessori, ha tutto il gruppo dalla sua parte. Il croato è stato bravo a creare sintonia coi calciatori.

Bisogna reagire, ma non credo che l’allenatore ora sia un tema. In caso di ko con Real Madrid e Lazio? Chiaro è che ora ci si aspettano delle risposte sul campo”.

Tudor a rischio esonero: le info di Juvelive.it

Come raccolto da Juvelive.it, invece, Tudor è a forte rischio esonero. L’allontanamento dell’allenatore di Spalato potrebbe arrivare pure in caso di sconfitta, ovviamente di sconfitta pesante in Champions League contro il Real Madrid. Per il post Tudor, ormai in cattivi rapporti con Comolli, vanno seguite le piste Spalletti e Palladino senza escludere altre piste, da Mancini a qualche Mister X straniero.