Juventus, il futuro di Tudor in 3 giorni | ESCLUSIVO

La sconfitta di Como ha lasciato il segno, adesso arriva il Real in Champions

Ennesima prestazione insufficiente della Juventus contro i lariani, ma questa volta neanche il pareggio salva Igor Tudor. La squadra guidata dall’allenatore croato continua a non convincere per niente e iniziano a circolare le prime voci.

Nell’immediatezza della partita di ieri, si sono fatti i nomi di Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Ma, a prescindere dai tecnici attualmente liberi, c’è da analizzare la situazione Tudor.

Juventus, futuro Tudor in 3 giorni: ipotesi dimissioni in un caso

Mercoledì trasferta europea a Madrid: secondo le indiscrezioni raccolte da Juvelive.it, molto dipenderà da questa partita.

Chiaramente, si potrà anche perdere, ma bisognerà vedere come. E non è esclusa neanche l’ipotesi dimissioni, cosa già avvenuta ai tempi della Lazio. Di certo, la situazione per Tudor non è per niente bella. Vedremo cosa succederà a stretto di giro di posta.