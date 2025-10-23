Contatti con Comolli: nome clamoroso per il dopo Tudor | ESCLUSIVO

Connazionale del Dg della Juve e pronto a prendere subito il posto del croato

Tudor resta, per ora. La sconfitta col Real Madrid si aggiunge a quella col Como e allunga la striscia negativa – la Juve non vince da sette partite, eguagliato il record del 2009 – ma non dà il colpo di grazia al tecnico croato. Che resta a rischio esonero, nonostante le parole di facciata di un Chiellini che comunque ha peso zero sulle decisioni di natura sportiva.

Il potere quasi assoluto, quasi perché c’è sempre un padrone (Elkann ed Exor) a cui dar conto, ce l’ha Damien Comolli. Sarà dunque lui, soltanto lui a decidere le sorti di Tudor, nonché a scegliere il nome del successore. In corsa o a partire della prossima stagione, dato che ormai il destino dell’allenatore di Spalato è pressoché segnato.

A proposito di Comolli e del post Tudor in corsa, le informazioni raccolte in esclusiva da Juvelive.it segnalano come ci siano stati dei contatti tra l’attuale Dg Juve e il suo connazionale (o con chi lo assiste) Laurent Blanc. Il francese campione del mondo nel 1998, con un passato da calciatore anche qui in Italia con le maglie di Napoli e Inter, risulta essere ben disposto a sedersi sulla panchina della Juve a stagione già iniziata.

Post Tudor, Blanc come Palladino

Quasi certamente non è tra i nomi che stuzzicano di più Comolli, ma il fatto che possa anche accettare un contratto fino al termine della stagione (con opzione), in pratica come Palladino, ci impone di tenerlo in considerazione qualora l’esonero di Tudor diventasse realtà.

60 anni il prossimo 19 novembre, Blanc è reduce dall’esperienza in Arabia alla guida dell’Al-Ittihad nel quale milita Karim Benzema. È stato esonerato a settembre, quattordici mesi dopo il suo arrivo. In poco più di un anno, tuttavia, il tecnico di Ales è riuscito a vincere la Saudi Pro-League, ovvero il massimo campionato saudita, e la Saudi Cup.