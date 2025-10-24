“Mancini sta aspettando”: l’annuncio esplosivo sulla panchina della Juve

Un allenatore ‘forte’ al posto di Tudor: le ultime sui bianconeri

Tudor resta appeso a un filo nonostante le parole di Chiellini prima di Real Madrid-Juve. In caso di sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, eventualmente la terza consecutiva, il tecnico croato potrebbe dire addio alla panchina bianconera. Comolli e soci hanno già iniziato a muoversi per il sostituto del 47enne di Spalato, i cui rapporti proprio con il Dg francese sono ai minimi termini.

“In questo momento Tudor è un allenatore debole – ha evidenziato il giornalista Enzo Bucchioni nel suo intervento a ‘Radio Sportiva’ – La possibilità per la Juve di prendere un allenatore forte ancora c’è”. Allenatore forte, i nomi in tal senso possono essere soltanto due: Luciano Spalletti e Roberto Mancini. Escludiamo ovviamente Blanc, al di là dei contatti con Comolli.

Entrambi sono senza squadra e desiderosi di tornare in pista. Spalletti ha detto no all’Arabia e a una proposta dalla Russia perché preferirebbe nel calcio che conta, preferibilmente in Serie A. Oltre alla suggestione Fiorentina, squadra che ambisce ad allenare praticamente da sempre, c’è appunto l’opzione Juventus.

Juve, Spalletti molto più di Mancini: “Sembra stia aspettando il Manchester United”

Il nome di Spalletti è molto credibile per la panchina bianconera, mentre lo è molto meno quello di Mancini scartato alcuni mesi fa, per il post Tudor, dopo che aveva rifiutato un contratto di soli 3 mesi senza opzione. Secondo Bucchioni, più che la Juve e la Serie A l’ex CT punta al ritorno in Premier dove ha vinto col City. Da un Manchester all’altro, il giornalista ha svelato che lo jesino “sembra stia aspettando il Manchester United”. Amorim è a rischio quanto Tudor.