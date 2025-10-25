Altro che Inter, l’affare con Lotito lo chiude la Juve: i dettagli

L’agente del calciatore è già al lavoro: il sì a 30 milioni

Mettiamo un bel carico da novanta su Lazio-Juve, domani sera avversarie allo stadio ‘Olimpico’ nel big match valevole per l’ottava giornata di Serie A. Entrambe le squadre saranno chiamate a vincere, ma è chiaro come le pressioni saranno tutte o quasi sui bianconeri.

A Madrid è arrivato il secondo ko consecutivo nelle ultime sette partite. 7 da astinenza di un successo: eguagliato il record della stagione 2008/2009. Tudor resta a rischio esonero, dichiarazioni di facciata a parte.

Il carico da novanta su Lazio-Juve è più che un altro una virata sul calciomercato che verrà. Su un possibile affare, che non sarebbe il primo di questi ultimi anni, che potrebbero chiudere le due società nella prossima finestra estiva.

Ai bianconeri, tra le tante cose, occorre una sistemazione nel reparto arretrato: Bremer non dà più garanzie sul piano fisico e i suoi compagni di reparto non sono propriamente da Juve che vuol vincere. Motivo per cui è lecito aspettarsi un grande colpo di Comolli e soci, anzi senza soci perché il Dg e prossimo Ad fa praticamente tutto lui. Mercato in primis.

Dall’Inter alla Juve: grandi manovre per l’addio alla Lazio di Mario Gila

Nella formazione di Sarri c’è un difensore che può fare decisamente al caso della Juventus attuale: Mario Gila, ad oggi per nulla intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. L’agente del classe 2000 spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Come noto sono fitti i contatti con l’Inter, del resto parliamo di Alejandro Camano che tra i suoi assistiti annovera il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, ma i rapporti tra Marotta e Lotito non sono idilliaci. Poi c’è il precedente Correa…

Il patron biancoceleste preferirebbe cederlo a un club diverso dall’Inter, che appunto può essere la Juve. Per il sì di Lotito potrebbe ‘bastare’ una proposta sui 30 milioni di euro.